Türk Somonu, Çin'de Tanıtılacak

Türk Somonu, Çin'de Tanıtılacak
Güncelleme:
Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türk somonunu Çin'de düzenlenecek olan CFSE 2025 fuarında tanıtarak ihracatını artırmayı hedefliyor. Türk somonu ihracatı bu yıl 600 milyon doları geçebilir.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğince (DKİB), bölgenin önemli üretim ve ihraç kalemlerinden Türk somonu Çin'de tanıtılacak.

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda DKİB tarafından yürütülen UR-GE Projesi kapsamında, 29-31 Ekim'de düzenlenecek "China Fisheries & Seafood Expo 2025 (CFSE 2025)" etkinliğine katılacak firmalar, Türk somonun lezzet ve üretim süreçlerine yönelik bilgilendirmede bulunacak.

Etkinlikte, Türk somonunun yeni alıcılarla buluşması ile su ürünlerinin bilinilirliğinin artırılmasına katkı sağlanması planlanıyor.

DKİB Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkan Yardımcısı İlker Yıldırım, AA muhabirine, Türk somonu üretiminin 2015'li yıllarda başladığını söyledi.

Bu süreçte üretimle birlikte ihracatta da ciddi artış yaşandığını dile getiren Yıldırım, "Yaklaşık 10 yıl önce ihracat, milyon dolarlarla başladı. 2015'lerdeki bu serüven, geçen yıl hemen hemen 500 milyon dolar ihracatla sonuçlandı ki, Türk su ürünleri sektörünün toplam ihracatının 2 milyar doları geçtiğini düşünürsek, 10 yılda sadece 500 milyon dolar çok iyi bir rakam." diye konuştu.

"Türk somonu ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı"

Yıldırım, Türk somonu ihracatının yılın 9 ayında, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 15 arttığını belirterek, "Türk somonu ihracatının bu sene 600 milyon doları geçmesini bekliyoruz. Hedefimiz de önümüzdeki birkaç yıl içerisinde bunu yaklaşık milyar dolar seviyesine çıkarmak." dedi.

DKİB olarak üreticiler nezdinde bir araya gelip Ticaret Bakanlığının da desteğiyle UR-GE Projesi yaptıklarına işaret eden Yıldırım, bu kapsamda gittikleri ülkelerde su ürünlerinin tanıtımına yönelik çalıştıklarını anlattı.

Proje kapsamında Çin'in önemli su ürünleri fuarı "CFSE 2025"e katılacaklarını dile getiren Yıldırım, "Yaklaşık 3 yıldır Çin'e gidiyoruz ve her yıl oradan talepler geliyor. Dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Ürünlerimiz şu an o bölgelere gidiyor ama hedefimiz bunu daha da artırmak." diye konuştu.

UR-GE Projesi kapsamında farklı pazar hedefleri bulunduğunu bildiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Japonya, üretim ve pazarlamada çok ciddi bir ülke. O nedenle Japonya bizim için olmazsa olmaz. Vietnam yine çok ciddi potansiyel bir ülke, bölge ülkelerine de hizmet ediyor. Çin fuarından sonra önümüzdeki yıl Amerika'da, yine Amerika'nın en büyük su ürünleri fuarına katılma fikrimiz var. Bundan sonraki adres Amerika kıtası olacak."

Yıldırım, Çin'deki fuarda Türk somonunun yanı sıra deniz salyangozu, balık unu ve yağı gibi ürünlerin de tanıtılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Meltem Yılmaz Karakurum - Ekonomi
