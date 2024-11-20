Türk şirketine yurtdışından büyük yatırım

Türkiye'nin ilk unicorn firmalarından biri olan Insider, Avrupa'daki pazarlama teknoloji şirketleri tarafından bugüne kadar gerçekleştirilmiş en büyük yatırım turlarından birini tamamlayarak General Atlantic liderliğinde 500 milyon dolarlık yatırıma imza attı.

Girişimcilik ekosisteminin en önemli oyuncularından Endeavor'ın desteklediği girişimlerden biri olan, yapay zeka tabanlı çok kanallı deneyim ve kanallar arası müşteri etkileşimi platformu Insider, önde gelen küresel yatırımcı General Atlantic liderliğinde aldığı 500 milyon dolarlık E Serisi finansman turunu duyurdu. Yeni nesil pazarlama yazılımı teklifini daha da geliştirmeyi ve yapay zeka çözümlerini genişletmeye ve geliştirmeye odaklanarak araştırma ve geliştirmeye büyük yatırımlar yapmayı planlayan teknoloji şirketi, General Atlantic'in küresel platformundan yararlanarak yetenek tabanını ve coğrafi ayak izini ölçeklendirmeyi de amaçlıyor.

Insider Kurucu Ortağı & CEO'su Hande Çilingir'in katılımı ve Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli ile Endeavor Türkiye Genel Sekreteri Aslı Kurul Türkmen'in ev sahipliğinde gerçekleşen basın toplantısında şirket hakkında bilgiler paylaşıldı.

Endeavor Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Emre Kurttepeli, "Hande Çilingir ve diğer ortaklarının yaptığı iş çok kıymetli. Çok zor bir sektördeler, yurtdışına açılım, özellikle fiziksel ofis kurmak ve satış yapmak Türkiye'nin en zayıf olduğu alanlardan biri. Türkiye'de bu süreci yönetebilecek yönetici sayısı çok az çünkü bu yaşadıkça hayata geçebilecek bir oluşum. Dünyaya açılmak iş dünyasında her zaman konuşulan bir konu ama bugün bahsettiğimiz manada Türkiye'den dünyaya açılan firma sayısı çok az. Bir yatırımcı olarak en çok kazanç sağladığım iki yatırımdan birinin Insider olduğunu söyleyebilirim. Adı geçen bu iki yatırımın girişimcileri de kadın. Türkiye'de kadın girişimci oranı çok düşük olmasına rağmen, başarıları da çok yüksek. Endeavor ve Türkiye adına Hande Çilingir'e ve şirkete çok teşekkür ederim. Gerçekten Türkiye'nin gururu olacak bir iş yaptılar. Şirketin hedefi borsaya açılmak ve Türkiye'nin borsaya açılan en değerli şirketi olmaması için hiçbir sebep yok. Şimdiki değerlerine bakınca bile en büyük şirketlerden biri" dedi.

Konu hakkında değerlendirmede bulunan Insider Kurucu Ortağı & CEO'su Hande Çilingir, "Misyonumuz, pazarlama ve müşteri deneyimi ekiplerinin bütünsel çok kanallı müşteri deneyimi sunmalarını ve müşteri etkileşimlerini artırmalarını sağlamak. Tek bir alana veya ürüne odaklanan geleneksel teknoloji şirketlerinin aksine, yaklaşımımız her zaman sektörde en son çıkan teknolojileri ve kanalları müşterilerimize en hızlı şekilde sunmak oldu. Pazarlama uzmanlarının en büyük sorunlarına yönelik yapay zeka temelli teknolojileri geliştirerek hayata geçirdiğimiz bu misyonumuzu kendi çatımız altında görev alan 350'den fazla mühendis ve yapay zeka mühendisimizle gerçekleştirdik. Gelecekteki müşteri deneyimlerini tahminleyebilen öngörüsel segmentasyon modellerinin sektördeki öncüsü olarak, 10 yılı aşkın süredir yapay zeka alanındaki tecrübemizi, bu fonlama ile destekleyerek müşteri deneyimlerine öncülük edecek yapay zeka ürün haritamızı hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Generative AI alanında geliştirdiğimiz ürünler ile de müşteri deneyimi ekiplerinin verimliliğini artırmayı hedefliyoruz. Sektörde pek çok alanda ve kategoride; sektörün en iyi bilinen analist araştırma şirketlerinin raporlarında lider konumunda olan bir şirketiz, bu yaklaşımımız da bu yatırımla birlikte ve yapay zeka tarafında yapacağımız daha büyük girişimler sayesinde pazarlama uzmanları tarafından dünyada en yaygın kullanılan ve bu uzmanların tercih ettiği bir numaralı pazarlama platformu olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Yazılımın katma değerinin çok büyük olduğunu ve böyle bir motivasyonla şirketi kurduklarını dile getiren Çilingir, "İnternet üzerindeki dataları işleyen ve kullanıcının ileriki dönemdeki hareketlerine yönelik anlamlı tahminlemeler yaptığımız bir yazılımımız mevcut. Kullanıcı tarafında bugüne dek dört tane devrim gerçekleşti; mobil uygulamalar, sosyal medya, bulut teknolojileri ve oyunda en çok payı olan yapay zeka. Bizim yaptığımız da bu dört oluşumu kullanarak kişilerin deneyimlerini özelleştirmek. Dolayısıyla biz burada kullanıcıyla duygusal bir bağ kuran teknolojik bir yazılım şirketiyiz. Başarı sonsuz bir yolculuk, başarılı olmanın en önemli maddesi işin özünü çok iyi bilmektir. Türkiye'de kültürel olarak başarılı olabilecek bir girişimci topluluğu var. Toplum olarak başarmaktan başka bir çaremizin olmaması da bizi her alanda savaşçı ve inatçı insanlar haline getiriyor. Burada yapılması gereken şey ise daha fazla teşvikle yatırımcıları bu ülkeye getirmek ve girişimcileri daha fazla desteklemek. Bugün dünyada meydana gelen birçok gelişme eski bir trendin icat edilmesiyle gerçekleşiyor. Sıfırdan bir keşiften ziyade her şeyin yeniden inşası var. Dolayısıyla bu tekrardan üretme bakış açısını benimsememiz ve bunun için çok çalışan bir ülke olmamız çok önemli. Bildiğimiz, sahip olduğumuz ve daha önce bize öğretilen 'bilgeliği' üretmek bu anlamda oldukça kıymetli. Bir ülkenin refahı ve ekonomik düzeyini yazılım şirketleri çok fazla etkiliyor. Bu işi iyi yapmamızın en büyük sebeplerinden birisi sürekli geriye dönüp bir şeyleri öğrenmeye çalışmamızdır" diye konuştu.

Birçok markanın büyümesini sınırlayan geleneksel pazarlama teknolojilerinden Insider'a geçişini sağlamak misyonuyla hareket ettiklerini ekleyen mümkün olduğunca çok sayıda kullanıcının eski pazarlama araçlarından platforma geçiş yapmasına yardımcı olma misyonuyla hareket ettiklerini ekleyen Çilingir, geliştirdikleri yapay zeka teknolojileri ile pazarlama ve müşteri deneyimi ekiplerinin tekrar eden işlerini otomatikleştirerek yüksek bir potansiyele ulaşmalarını ve böylelikle ekiplerin daha verimli hale gelirken, katma değeri yüksek işlere odaklanarak markalarının daha hızlı büyümesine katkı sağlayacaklarını belirtti. - İSTANBUL