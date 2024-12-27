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Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı

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İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı ülkenin havacılık devi firması Piaggio Aerospace'in Baykar'a satılmasına onay verdi. Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en iyi teklifi veren firma oldu.

Dünyanın en büyük SİHA şirketi olan Baykar, İtalya'nın 1884 yılında kurulan köklü havacılık firması Piaggio Aerospace'i satın almak için düzenlenen ihalede en yüksek teklifi verdi ve kazandı.

140 YILLIK DEV FİRMA

P.180 Avanti iş jetleri ve uçak motorları üretimiyle tanınan Piaggio Aerospace, havacılık sektöründe "gökyüzünün Ferrasi" olarak biliniyor. Şirketin bakım, onarım ve revizyon (MRO) hizmetleriyle İtalya'nın savunma sanayi ekosisteminde de stratejik bir rolü var. Piaggio 140 yıllık geçmişiyle İtalya'nın teknoloji altyapısına katkılar sunmasıyla biliniyor.

HALUK BAYRAKTAR: TÜRK HAVACILIK SANAYİSİNİN GÜCÜNÜ AVRUPA'YA TAŞIYORUZ

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve BAYKAR Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Baykar olarak 140 yıllık köklü bir mirasa sahip Piaggio Aerospace'i bünyemize katarak Türk havacılık sanayisinin gücünü Avrupa'ya taşıyoruz. Bu stratejik adımla üretim kapasitemizi güçlendirirken tarihi bir markayı geleceğe taşımanın sorumluluğunu üstleniyoruz." dedi.

Baykar 140 yıllık İtalyan devini satın aldı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Reis hayırlı olsun yeni şirketin bizden ilik ilik canımıza okuyarak aldıgın vergiler hazınedekı paralar onlar bunlar nereye gidiyor bellı oluyor şimdi cıkar makarnacılar damadı der onun buraya geldıgı yolda destek nasıl verıldi düşünmezler

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Haber YorumlarıFA null:

helal olsun gurur

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Haber YorumlarıMehmet Uçar:

kayınpederemi damadamı hayırlı olsun diyelim ?

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Haber YorumlarıMustafa Yörükoglu:

Hayirli olsun.

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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

hay maşallah güzel haber . şimdi geri kafalar parayı babası verdi aldı derler :)

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Haber YorumlarıMuhsin Özmert:

helal olsun ülkemiz için hayırlı olur inşallah neden 5 10 sene sonra bir almanya gibi olmayalım sanayileşme konusunda

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Haber YorumlarıMuhammet Ülker:

yiyin haramiler sizi

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Haber YorumlarıFake You hard:

Size hersey yakisir hayirli olsun

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