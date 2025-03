Türk Sağlık Turizmi, Moskova Fuarı'nda Öne Çıktı

Türk sağlık turizmcileri, bu yıl 31'inci kez kapılarını açan Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda boy gösterdi. 29 ülkeden 900'den fazla katılımcının yer aldığı fuarı yaklaşık 20 bin kişi ziyaret etti.

Türk sağlık turizmi sektörü, dünyanın tüm fuarlarında kendini tanıtmaya devam ediyor. Sektör son olarak 18-20 Mart 2025 tarihleri arasında Moskova'da gerçekleştirilen 31'inci Moskova Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'na (MITT) katıldı. Milli katılımı Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından gerçekleştirilen fuarda sağlık turizmcileri "Heal in Türkiye" pavilyonu ile misafirleri karşıladı. Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Türkmenistan'dan oluşan CIS Bölgesi'nin en önemli fuarlarından biri olarak görülen MITT, "Heal in Türkiye" pavilyonundan dolayı HİB'e Best Newcomer kategorisinde ödül ve plaket takdim etti.

Türkiye dünyada 7'nci sırada

Rekabetçi fiyatları, avantajlı coğrafi konumu, nitelikli sağlık çalışanları ve ileri tıp teknolojisine sahip cihazları ile öne çıkan Türk sağlık turizmi sektörü 2024 yılında 3 milyondan fazla sağlık turistini misafir etti. Türkiye'de, dünya çapında sağlık kuruluşlarının yüksek standartlarını belgeleyen Joint Commission International (JCI) Akreditasyonu'na sahip 40 sağlık kuruluşu bulunuyor. Türkiye bu rakamla dünya sıralamasında yedinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin sağlık turizmde eriştiği kalite tüm dünya tarafından biliniyor. Türkiye, yüksek kaliteli sağlık hizmeti sunmasının yanı sıra turistik faaliyet çeşitliliği ile de dikkat çekiyor.

Dünya genelinde saç restorasyonu, plastik cerrahi, zayıflama tedavileri, LASIK ve ortopedi branşlarının öne çıkan Türkiye, aynı zamanda tüp bebek tedavileri, diş, organ nakli, nöroloji, onkoloji gibi branşlarda da yüksek kaliteli hizmet sunuyor. Hastanelerde artan bekleme süreleri göz önünde bulundurulduğunda Türkiye; kişisel tedavi planından, havaalanında karşılamaya, ulaşımdan konaklamaya, rehberlik hizmetlerinden, yemek ve turistik faaliyetlere yabancı hastalara her türlü kişiselleştirilmiş desteği sağlayarak sağlık hizmeti almak ve sağlığım/tedavim için olabileceğim en doğru yerdeyim duygusunu yaşamak için eşsiz bir fırsat olarak görünüyor. Birçok kurum ve doktor healinturkiye.gov.tr adresinde ziyaretçilerini bekliyor. - İSTANBUL