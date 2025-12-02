Haberler

Türk RF Jammerlar, Birleşmiş Milletler'in Afrika Operasyonlarına Güvenlik Sağlayacak

Türk RF Jammerlar, Birleşmiş Milletler'in Afrika Operasyonlarına Güvenlik Sağlayacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk savunma sanayisi, ASER Teknoloji aracılığıyla Birleşmiş Milletler'in Afrika operasyonlarında kullanılmak üzere RF jammer tedarik ihalesini kazandı ve teslimatları başarıyla gerçekleştirdi. Şirket, uzaktan kumandalı patlayıcılara karşı etkili yeni teknolojiler geliştirdi.

Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen RF jammerlar, Birleşmiş Milletler'in Afrika operasyonlarında görev yapacak zırhlı araçların güvenliğine katkı sağlayacak.

Uydu haberleşme, elektronik harp, radar sistemleri gibi alanlarda faaliyet gösteren ASER Teknoloji, Birleşmiş Milletler'in Afrika operasyonları zırhlı araçları için RF jammer tedarik ihalesini uluslararası dev savunma sanayi şirketlerini geride bırakarak kazandı ve teslimatları başarıyla gerçekleştirdi.

Şirketin Genel Müdürü Ertan Murat, AA muhabirine, uzaktan kumandalı el yapımı patlayıcılar (IED) ve dronlara karşı etkin (C-UAS) taktik sınıf elektronik harp karıştırma sistemleri üreten köklü bir yüksek teknoloji şirketi olduklarını söyledi.

Gelişen kablosuz iletişim aygıtları karşısında yenilikçi ve etkin RF karıştırma/köreltme jammer teknolojilerini uluslararası alanda prestijli bir proje ile en üst seviyeye taşıdıklarını ifade eden Murat, şöyle konuştu:

"20 seneyi aşkın güvenlik güçlerimizin jammer projelerinde şerefli ordumuza hizmet vermiş bir ekip olarak, gerçek saha koşul ve ihtiyaçlarını karşılayacak yeni karıştırma teknolojisi geliştirdik. Geliştirdiğimiz teknoloji ile 4.5G ve 5G sistemleri ile dron ve GNSS frekans bandlarını da kapsayacak şekilde tüm spektrumda etkin, çok daha yüksek menzilde karıştırma yapıyoruz. ASER olarak yeni güçlü ortaklıklarımız ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı isterlerini karşılayan ürünlerimiz sayesinde kolluk kuvvetlerimize geliştirdiğimiz bu yeni teknolojimiz ile de hizmet vermek istiyoruz. Birleşmiş Milletler envanterine girmenin haklı gururunu yaşarken, bu vesile ile tüm çalışanlarımıza, proje paydaşlarımıza, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz ve proje başlangıcında partnerimiz olan EHSİM Elektronik firmasına teşekkürlerimizi sunarız."

Test ve eğitim aşamalarının ardından teslimatları başarıyla tamamlanan proje, Türkiye'nin dost ve kardeş ülke ordusunun envanterinde Birleşmiş Milletler Afrika operasyonu kapsamında hizmete sunuldu.

Kaynak: AA / Göksel Yıldırım - Ekonomi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlmila Banu:

Yıllar süren deneme yanılma sürecinin ardından, nihayet başarılı kripto para ticaretinin sırrını buldum: Shelton Kenny'nin stratejisi. Onun rehberliğiyle yatırımımı 596.000 dolar kâra dönüştürdüm. Hayatımı değiştiren bir deneyimdi. Ticaret oyununuzu geliştirmek isteyenler için, kendisine Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz: (0852-9446-4893)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
ABD, Güney Kore'ye yönelik otomobil tarifesini yüzde 15'e indirecek

Tarihi anlaşma sonuç verdi! Trump'tan piyasaları sarsacak adım
Barış'ın yerde kaldığı pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti

Bu pozisyon penaltı mı? Ünlü yorumcular tereddütsüz görüş belirtti
Yaptığı paylaşım başına iş açtı! Derbiyi izleyen Serdar Dursun'a büyük şok

Derbiyi izlemeye Kadıköy'e gitti! Neye uğradığını şaşırdı
İnci Taneleri ekranlara dönüyor! Tarih verildi

Ekranlara ara veren İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu
MHP lideri Bahçeli'den Barzani'nin uzun namlulu peşmergelerine tepki: Tek kelimeyle rezalet

Bahçeli'yi küplere bindiren görüntü: Bu tek kelimeyle rezalettir
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
Sinan Engin derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim

Derbi sonrası çıldırdı: Keşke o diziyi izleseydim
Bakan Şimşek, memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ipucu verdi

Memur ve emekliye yapılacak zam oranı için ilk ipucunu verdi
77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor

77 yıllık mobilya devi iflas etti! Mağazalar tek tek kapanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Uçurumun kenarında hayatlar

Görüntü İstanbul'dan! Pencereleri uçuruma açılıyor
Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var

Yoğun bakıma kaldırılan Murat Cemcir'den haber var
Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında sanıklara tahliye

Türkiye'yi ayağa kaldıran cinsel taciz olayında karar çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.