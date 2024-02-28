Türk parasını koruma kanunu tebliğinde değişiklik! Dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra esnetildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

YASAĞIN ESASLARI YENİDEN DÜZENLENDİ

Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi. Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı.

İŞTE DÖVİZLE ÖDEME YAPILABİLECEK ALANLAR

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. İşte dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;