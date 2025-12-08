Türk Metal Sendikası ile Mess Arasındaki Tis Görüşmelerinde Uyuşmazlık

(ANKARA) - Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile 13 Ekim 2025'te başlayan Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin beşinci toplantısında anlaşma sağlanamayan maddeler nedeniyle uyuşmazlık tutanağı tutulduğunu açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada, MESS'in ilk 6 ay için saat ücretlerine yüzde 5 zam ve yine saatlik ücretlere 11,50 lira seyyanen artış teklif ettiği ücret düzeni ile sosyal yardımlar, ikramiye ödemeleri ve sözleşmenin üç yıllık olması yönündeki önerilerinin reddedildiği belirtildi.

Türk Metal Sendikası'ndan yapılan açıklamada bugün MESS Merkez Ofisi'nde yapılan toplantıda müzakerelerin ardından üç madde ile bir yönetmeliğin teklif ettikleri şekliyle kabul edildiğini, diğer maddelerde ise anlaşma sağlanamadığı için uyuşmazlık tutanağı tutulduğunu bildirildi.

Müzakerelerin ardından fazla çalışmalar, yıllık ücretli izinler ve temizlik malzemesine ilişkin hükümler ile iş gruplandırması ve ücret zammı yönetmeliğinin sendikanın teklif ettiği şekliyle kabul edildiği ifade edilerek, buna karşın MESS'in ücret artışlarına yönelik ilk 6 ay için saat ücretlerinde yüzde 5 zam ve yine saatlik ücretlere 11,50 lira seyyanen artış önerdiği, bunun da ortalama yüzde 10'a karşılık geldiği belirtildi. Diğer dönemler için teklif sunmayan MESS'in sosyal yardımların ilk yıl için yüzde 25 artırılmasını önerdiği, ikinci yıl içinse herhangi bir artış teklifi getirmediği aktarılan açıklamada, ikramiyelerde kıstelyevm esasına dönülmesi ve devamsızlık günlerinde kesinti yapılması; sözleşme süresinin ise üç yıla çıkarılması yönündeki tekliflerin de sendika tarafından reddedildiği ve uyuşmazlık kapsamına alındığı ifade edildi.

Türk Metal, ayrıca ulusal bayram ve genel tatillerde çalışmanın yüzde 200 zamlı ödenmesi, gece çalışmalarının yüzde 20 zamlı hesaplanması ve mevcut Tamamlayıcı Sağlık Sigortası uygulamasının artan maliyetlere rağmen sürdürülmesi yönündeki tekliflerinin MESS tarafından kabul edilmediğini duyurdu. Bu başlıklarda da tarafların uzlaşamadığı kaydedildi.

"Kabul edilemez teklifler"

Açıklamada saklı haklar, ek yönetmelikler, hafta tatilinde çalışma, asgari ücret, postabaşılık tazminatı, imza maddesi, fazla ödenmiş sosyal yardımlar, birikmiş farklar, aidat farkları, işyerlerine ilişkin özel hükümler ile iş gruplandırmasında işe giriş–adaylık–terfi yönetmeliği gibi diğer pek çok başlığın da MESS tarafından reddedilerek uyuşmazlık maddeleri arasına girdiğine yer verilen açıklamada, bugüne kadar yapılan beş oturumda 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde ile iki yönetmelik üzerinde anlaşma sağlandığı; buna karşılık 33 ana madde, 2 ek madde ve 3 geçici madde ile bir yönetmelikte uzlaşılamadığını aktardı.

Açıklamada, sendikanın sosyal diyalog ve çalışma barışını gözeten yaklaşımına rağmen MESS'in özellikle ücret ve sosyal haklara ilişkin "kabul edilemez" tekliflerde bulunduğu belirtildi. Bu nedenle müzakere masasının terk edildiği, uyuşmazlık tutanağının tutulduğu ve arabuluculuk sürecinin başlatıldığı ifade edildi.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından yaklaşık 150 bin işçiyi ilgilendiren süreci değerlendirmek üzere Türk Metal Başkanlar Kurulu'nun yarın toplanacağı duyuruldu.