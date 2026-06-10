DÜNYA Franchise Konseyi tarafından küresel ölçekte kutlanan 10 Haziran Dünya Franchise Günü kapsamında değerlendirmelerde bulunan Ulusal Franchise Derneği (UFRAD) Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aydın, franchising sisteminin girişimciliği destekleyen, istihdam oluşturan ve markaların uluslararası pazarlarda büyümesini sağlayan stratejik bir model olduğunu söyledi. Prof. Dr. Aydın, "Türk markaları franchising ile dünyada daha güçlü bir konuma ulaşıyor" dedi.

Dünya Franchise Konseyi tarafından küresel ölçekte kutlanan Dünya Franchise Günü'nün, franchise ekosisteminin ekonomilere sağladığı katkıya dikkat çekmek amacıyla dünyanın birçok ülkesinde eş zamanlı olarak kutlandığını belirten Prof. Dr. Aydın, franchising sisteminin yalnızca markaların büyümesini değil, aynı zamanda yatırımın tabana yayılmasını, yerel ekonomilerin güçlenmesini ve sürdürülebilir istihdamın artmasını desteklediğini ifade etti.

Prof. Dr. Aydın, bugün 3 bini aşkın zincir marka, 60 binden fazla şube ve yüz binlerce kişilik istihdam kapasitesiyle sektörün ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu söyledi. Sektörün ekonomik büyüklüğünün ise 60 milyar dolar seviyesini aştığı belirtildiğini aktardı.

Türk markalarının uluslararası pazarlardaki başarısına dikkat çeken Prof. Dr. Aydın, 400'ün üzerinde Türk markasının yurt dışında faaliyet gösterdiğini ve her geçen yıl yeni pazarlara açılarak Türkiye'nin marka gücünü küresel ölçekte temsil ettiğini belirtti.

'FRANCHİSİNG, MARKA İHRACATININ EN ETKİLİ YOLLARINDAN BİRİDİR'

Franchise sisteminin günümüzde yalnızca bir büyüme modeli olmaktan çıktığını belirten Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

"Franchising; bilgi birikiminin, işletme kültürünün, hizmet anlayışının ve marka değerinin ihraç edilmesini sağlayan güçlü bir ekonomik modeldir. Bir ürün ihraç ettiğinizde yalnızca ürününüz sınırları aşar. Ancak franchise sistemiyle markanızı, işletme modelinizi ve kurumsal kültürünüzü de dünyaya taşırsınız. Bu yönüyle franchising, katma değeri yüksek marka ihracatının en etkili araçlarından biridir."

Son yıllarda Türk franchise markalarının Avrupa, Körfez ülkeleri, Orta Doğu, Afrika, Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere birçok pazarda önemli başarılar elde ettiğini ifade eden Prof. Dr. Aydın, Türkiye'nin sahip olduğu girişimcilik kültürü, genç nüfusu ve dinamik özel sektörü sayesinde bölgesel bir franchise merkezi olabilecek potansiyele sahip olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Aydın, "Bugün Türk markaları yalnızca ürün ve hizmetleriyle değil, geliştirdikleri iş modelleriyle de uluslararası arenada dikkat çekiyor. Franchising sistemi sayesinde markalarımız dünyanın farklı coğrafyalarında büyürken, ülkemizin ekonomik gücüne ve uluslararası itibarına da katkı sağlıyor" dedi.

'GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNE DEĞER KATIYOR'

Franchise sisteminin yeni girişimciler için önemli fırsatlar sunduğunu belirten Prof. Dr. Aydın, kanıtlanmış iş modelleri sayesinde yatırımcıların daha güvenli bir başlangıç yapabildiğini ifade etti. UFRAD olarak Türkiye'de franchising kültürünün gelişmesi, sektör standartlarının yükseltilmesi ve Türk markalarının uluslararası pazarlarda daha güçlü temsil edilmesi için çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya Franchise Günü, franchise sektörünün ekonomilere sağladığı katkıyı hatırlamak ve girişimcilik ekosisteminin önemini vurgulamak açısından değerli bir fırsattır. UFRAD olarak sektörümüzün sürdürülebilir büyümesi, Türk markalarının küresel pazarlardaki etkinliğinin artırılması ve ülkemizin marka ihracatının güçlenmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Dünya Franchise Günü vesilesiyle sektörümüze değer katan tüm marka sahiplerini, yatırımcılarımızı ve girişimcilerimizi kutluyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı