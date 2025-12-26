Haberler

Türk kozmetik sektörü, Türk dizileriyle dünyaya açılmayı hedefliyor

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği, Türk dizilerinin popülaritesinden yararlanarak yerli kozmetik ürünlerini uluslararası pazarda tanıtmayı planlıyor. Dernek Başkanı Levent Kahrıman, 1,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektörün büyüme stratejilerini açıkladı.

Türkiye'de hızla büyüyen kozmetik sektörü, ihracatını artırmak için Türk dizilerinin küresel etkisinden yararlanmaya hazırlanıyor.

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD), özellikle yurt dışında büyük ilgi gören Türk dizilerinde yerli kozmetik ürünlerinin tanıtımını hedefleyen yeni bir pazarlama stratejisi üzerinde çalışıyor.

KÜAD Derneği Başkanı Levent Kahrıman, Antalya'da Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlenen 9. Uluslararası Kozmetik Kongresi'nde AA muhabirine, kozmetik sektörünün bu yıl 1,7 milyar dolarlık bir ihracata imza attığını söyledi.

Sektörün her geçen yıl büyüdüğünü vurgulayan Kahrıman, Türk kozmetik sektörünün bir yandan dünyaca güçlü markalar için fason üretim yaptığını diğer yandan da kendi markalarını oluşturmaya başladığını belirtti.

Sektörün artık dünyanın dört bir yanına ihracat yapabilecek güce ulaştığını ifade eden Kahrıman, dünya pazarındaki payı artırmak amacıyla KÜAD bünyesinde çeşitli projeler geliştirdiklerini belirtti.

Bu projelerden birinin de farklı ülkelerde yayınlanan Türk dizilerinin tanıtım gücünden yararlanmak olduğunu söyleyen Kahrıman, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dizilerimiz Orta Doğu'da, Latin Amerika'da çok fazla izleniyor. Ama dizilerimizin içinde şu anda kozmetik ürünlerimizi pazarlayamıyoruz. KÜAD olarak önümüzdeki planlardan bir tanesi dizilerle kozmetiği pazarlayabilmek. Lokasyon bazlı pazarlamayı planlıyoruz. Çünkü bir değerimiz karşılık görmüş, başka alanlardaki değerlerimiz neden karşılık görmesin ya da neden birlikte bir sinerji oluşturmasın?"

Kahrıman, bunun için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Kamu kurumlarıyla ilk görüşmeleri yaptıklarını ve olumlu sonuçlar aldıklarını belirten Kahrıman, "Şimdi ilgili partnerlerimizle görüşmelerimizi yapacağız, bunun için kendi strateji eylem planımızı oluşturuyoruz. Ocakta tamamlayacağız, daha sonra aksiyonlar peş peşe gelecek." dedi.

Levent Kahrıman, çalışma kapsamında Türk dizileri içerisinde kozmetikteki yerel firmaların ürünlerinin yer almasını sağlayacaklarını söyledi.

Yurt dışında ilgi gören dizilerde kullanılan Türk kozmetik ürünlerine ilginin de artacağına inandıklarını dile getiren Kahrıman, "Türk dizilerinde özellikle tarihi diziler çok karşılık buluyor. Türkiye'nin o tarihi formülasyonlarının kullanılması, Osmanlı Sarayı'ndaki, Anadolu'daki kozmetiğin, konunun, bitkinin anlatılması hedef kitlede ilgi göreceğini düşünüyoruz. O yüzden önümüzdeki yılın çalışmalarının temelini bu oluşturacak." diye konuştu.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
