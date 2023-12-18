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Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'a, "Türk-İş'in kırmızı çizgisi nedir?" diye soruldu. Toplantıda masaya bir rakam gelmediğini belirten Ağar, "İşveren tarafından ya da hükumet tarafından bir rakam gelmedi. Gelecek ki biz ona 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz. Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. Hiçbir yerden bir rakam yok. Belirli olduğunda sizinle paylaşacağız" dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise tüm yurttaşları ilgilendiren yeni asgari ücreti belirleme çalışmalarında ikinci toplantı sona erdi. Ekonomik veri ve raporların ele alındığı toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'a "Türk-İş'in kırmızı çizgisi nedir?" diye soruldu. Rakam vermekten kaçınan Ağar, önlerine gelecek teklifleri beklediklerini söyledi.

"İŞVEREN YA DA HÜKÜMET TARAFINDAN RAKAM GELMEDİ"

Asgari geçim için düşündüğü ücret sorulan Ağar, "Biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para verenler bir rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. Türk-İş olarak bir para söylediğimiz zaman o fiyatın altına inme şansımız yok. İşveren tarafından ya da hükumet tarafından bir rakam gelmedi. Gelecek ki biz ona 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz." dedi.

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ağar'a açıkça soruldu: Asgari ücrette kırmızı çizginiz ne?

"KIRMIZI ÇİZGİ DİYE BİR ŞEY YOK"

Rakam vermekten kaçınan Ağar, "Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki, 'Ben seni bu ücrete çalıştıracağım. Çalışır mısın çalışmaz mısın?' Biz de diyeceğiz ki, 'bu ücrete çalışırız, şu ücrete çalışmayız.' TÜİK'ten de bir rakam gelmedi. Hiçbir yerden bir rakam yok. Belirli olduğunda sizinle paylaşacağız" şeklinde konuştu.

"İNSANLAR HAFTADA 1 RESTORANA GİDEBİLECEK Mİ?"

Ağar, alım gücünün düşünülerek hareket etmenin gerektiğini belirterek, "İnsanlar haftada bir defa çocuklarla birlikte restorana gidebilecek mi? Bunların mümkün olmadığı görülmekte. Dolayısıyla bunun belirleyicisi hükumet olacak. Hükumetin ve işverenin bu konuda yaklaşımı güzel olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakat ile bu sonucu gideririz diye düşünüyoruz. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin anlamı yok. Çünkü ortada bir rakam yok. Bunu detaylı şekilde başkanımızla görüşerek, hükumet yetkilileri ile görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz" diye konuştu.

Mesut Şahin
Mesut Şahin
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Yorumlar (2)

VATANSEVER:

ENFLASYONUN DÜŞMESİNİ İSTEYENLER ÇOK ZAM İSTEMEYECEK. HEM %50 ZAM ALAYIM HEM ENFLASYON DÜŞSÜN DİYENLER ÖYLE BİR DÜNYA YOK. ASGARİ ÜCRET 16BİN TLYİ GEÇMEMELİ. YOKSA BU ENFLASYON DÜŞMEYECEK. ACI REÇETE. YAPACAK BİR ŞEY YOK.

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Güray Dilli :

Enflasyon düşmediği sürece , verilecek zammın ederi olmaz. Yılbaşında % 58 lik yeniden değerleme oranı da fiyatlara eklendiğinde , maaş / ücret ele geçmeden eriyecek demektir Ne tatile çıkılabilir , ne lokantada yemek yenebilir ne de.....

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