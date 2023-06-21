Türk-İş Başkanı Atalay: Kanun değişmeli, komisyonda masaya 5 tane asgari ücretli oturmalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile TİSK ve Türk-İş arasındaki görüşmeler sonucunda asgari ücret yüzde 34 zam ile 11.402 TL oldu. Dün akşam katıldığı programda sürece ilişkin detayları anlatan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım." dedi.

"YETERLİ Mİ, TABİİ Kİ DEĞİL"



Toplantıdan 1 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğünü hatırlatan Atalay, "Sayın Cumhurbaşkanımızla pazarlık falan yapmadım. Sayın Bakan 500 dolara karşılık gelecek rakam olsun demişti. Bugün 16-17 dolar eksik bir tablo oldu. Geldiğimiz noktada 483 dolar oldu. Yarın faiz indiği zaman 500 dolar olacak. Yani söylenene yakın anlaşma olmuş. Bu rakam yeterli mi, değil, mükemmel mi, değil, davul zurna çalınır mı değil. Ama ülke şartlarında bu başlangıç ücreti. Dolar üzerinden asgari ücret görüşmeleri başladığından bu yana en yüksek rakam bu. Yeterli mi, tabii ki değil." dedi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan - TİSK Başkanı Burak Akkol

"11 BİNE GELMEM' DEDİM"

Atalay sözlerini şöyle sürdürdü: "Gelinen teklif 11 bin liraydı. 'Ben 11 bin liraya gelmem' dedim. Cumhurbaşkanımızdan randevu istedim. AK Parti Genel Merkezi'ne gittim. Durumu anlattım. Bu ara zam ikinci oluyor. Geçen sene Temmuz'da yüzde 30 verdiler. Aralık'ta masada yoktum. Cumhurbaşkanımıza anlattım. Bugün oraya gitmekle 11 bin seviyesine çektiğimiz asgari ücreti, sayın Cumhurbaşkanımıza giderek 11 bin 400 seviyesine getirdim. Bunu komisyonla konuştum. Tam doğruyu yaptım.

"DOLAR ÜZERİNDEN DEĞİL TL İLE KONUŞURUM"

Bu parayı işveren veriyor. Büyük firmalarda problem yok. Ama bunun 3 kişi, 2 kişi, 5 kişi çalışan yerler. Terzi, kuaför. Şimdi 'Bana 3 kişinin maliyeti 50 bin lira, bunu ödeyemem' diyor. Ben dolar üzerinden konuşmam, TL ile konuşurum. Ben inanmadığım, kafama yatmayan hiçbir işi yapmam. Yönetimle, komisyonla, Başkanlar Kurulu'nda, işçiyle konuşurum. Türk İş'te ali kıran baş kesen değilim. Başkanlar Kurulu ne derse onu yaparım. Bu insanlar bana üye değil. 81 ilde olan insanlar. Kanun değişmeli, biz burada olmamalıyız. Bedelini ben ödüyorum. Biz burada kamu görevi gibi iş yapıyoruz. Gelsin masada 5 tane asgari ücretli otursun, ben orada oturmayayım."