Türk-İş Başkanı Atalay'dan "Asgari ücret 500 doların altında kaldı" diyen muhabire: Allah kolaylık versin

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret 11 bin 402 TL olarak açıklanırken, sene başında 455 dolar olan net asgari ücret, bugünkü kurla 483 dolara tekabül etti. Komisyon toplantısının ardından değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin 500 dolar altında kaldığını söyleyen muhabire "Kızım 14 altında kaldı, Allah özellikle sana kolaylık versin, yardımcın olsun" dedi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ara zam belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücretin 11 bin 402 liraya yükseldiğini açıkladı.

ASGARİ ÜCRET 483 DOLARDA KALDI

Rakamın belli olması sonrasında akıllara eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in asgari ücrete temmuz zammı için sarf ettiği "Aşağı yukarı 500 dolar bazında bir oran olacak" sözleri geldi. Zam sonrasında sene başında 455 dolar olan net asgari ücret bugünkü kurla 483 dolara yükseldi.

ATALAY: TÜRK PARASI ÜZERİNDEN KONUŞUYORUZ

Asgari ücretin açıklandığı toplantının ardından 11 bin 402 TL'lik rakam içinde değerlendirmelerde bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, "Vedat Bey'in bir açıklaması var, dolar üzerinden. Türkiye'de yaşıyoruz, Türk parası üzerinden konuşuyoruz. Ama kızım senin dediğin noktaya baktığım zaman şu anda 483 dolar. Belki de asgari ücret tarihinin en yüksek rakamı. Bu mükemmel bir şey mi? Değil. Ama bugünün şartlarında yapılması gerek buydu, bunu yaptık. Geçen dönem Aralık ayında ben imzalamamıştım. Bu dönem komisyonla oturduk ve bir mutabakat sağladık. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

"KIZIM ÖZELLİKLE ALLAH KOLAYLIK VERSİN"

Muhabirin "Efendim rakam 500 doların altında kaldı ama..." sözleri üzerine Atalay "Kızım 14 altında kaldı, Allah özellikle sana kolaylık versin, yardımcın olsun" ifadelerini kullandı.