Türk-İş Asgari Ücret Komisyonu'na hangi teklifle gidecek? Atalay'dan açıklama geldi

Yeni, asgari ücretle ilgili rakamlar dillendirilmeye başlarken, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakamın olmadığını söyleyen Ergün Atalay, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok" ifadelerini kullandı.

Yeni yıla kısa süre kalırken, asgari ücret maratonu da başladı. Dört kez bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını 7 Aralık'ta yaptı. İkinci toplantısını 14 Aralık'ta gerçekleştirecek olan komisyondan çıkacak nihai sonucu milyonlarca asgari ücretli merakla bekliyor.

"4 DÖNEMDİR ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ TEKLİF SUNMUYORUZ"

Türkiye Yol-İş Sendikası 12. Olağan Genel Kurulu'na katılan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretle ilgili telaffuz ettikleri bir rakamın olmadığını söyledi. Atalay, "Biz 4 dönemdir asgari ücretle ilgili bir teklif sunmuyoruz. Önce işveren ve devletin açıklamasını istiyoruz. Çünkü kamuoyu, Türk-İş'in ağzından bir rakam çıktığında o rakamdan aşağı inmeyeceğini biliyor" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRETLE İLGİLİ TEKLİFİMİZ YOK"

Türk-İş tarafından belirlenen açlık sınırının 7 bin 785 lira, yoksulluk sınırının da 10 bin 170 lira olduğunu belirten Atalay, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Biz kamuoyunun önüne çıkıp 'Türk-İş 7 bin 785 lira açlık sınırının üstü konuşacak.' dedik. Ama bazı iyi niyetli olmayanlar, 'Türk-İş 7 bin 785 lira dedi.' diye bizi yargılıyorlar. Bizim asgari ücretle ilgili bir teklifimiz yok. Bir haftadır bununla uğraşıyoruz. O masada olmayan herkes görüş bildiriyor, bize katkı sağlıyor ama bunun bedelini biz ödüyoruz. Bana 'Pazarlık aşağıdan başlar mı?' diyorlar. Biz bunun üstünü konuşacağız, 8-9 olur, teklif önümüze bir gelsin. İnşallah bu son olur, o masada bir de asgari ücretli olur."