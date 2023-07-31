TÜRK-İŞ Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması: Açlık sınırı 11 bin 658 TL, yoksulluk sınırı 37 bin 974 TL

TÜRK-İŞ'in temmuz ayı sonuçlarına göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 11 bin 658 TL olarak belirlendi. Yoksulluk sınırı ise gıda harcaması ile birlikte diğer aylık harcamaların toplam tutarı olan 37 bin 974 TL olarak hesaplandı.

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun (TÜRK-İŞ) Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın temmuz ayı sonuçlarına göre; dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı olan açlık sınırı 11 bin 658 lira oldu. Gıda harcaması ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı olan yoksulluk sınırı ise 37 bin 974 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın temmuz ayı sonuçlarını bugün açıkladı. TÜRK-İŞ tarafından yayınlana raporda şöyle denildi:

"TÜRK-İŞ araştırmasının 2023 Temmuz ayı sonucuna göre; Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 11 bin 658,10 TL'ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 37 bin 974,10 TL'ye, bekar bir çalışanın 'yaşama maliyeti' de aylık 15 bin 123,60 TL'ye yükseldi.

TÜRK-İŞ'in verilerine göre; Temmuz 2023'te Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 12,38 oranında gerçekleşti. Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi. Son 12 ay itibarıyla değişim oranı yüzde 70,44 oldu. 12 aylık ortalamalara göre değişim oranı ise yüzde 107,54 olarak hesaplandı."