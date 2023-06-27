Türk-İş: 4 kişilik ailenin açlık sınırı 10 bin 373 TL

Türk-İş'in Haziran 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması' sonuçlarına göre, 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarı 10 bin 373 TL olarak hesaplandı. Ayrıca, dana eti fiyatlarına 30 TL zam geldiği de açıklandı.

TÜRKİYE İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), 4 kişilik ailenin haziran ayında gıda harcaması tutarının ( Açlık Sınırı ), 10 bin 373 TL olarak hesaplandığını açıkladı.

Türk-İş, Haziran 2023 dönemine ilişkin 'Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması'nın sonuçlarını açıkladı. Buna göre; 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı, 10 bin 373 TL hesaplandı. Gıda harcaması ile giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı, 33 bin 789 TL oldu. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ise aylık 13 bin 471 liraya yükseldi. Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış, bir önceki aya göre yüzde 0,10 oranında gerçekleşti.

Bir ayda ayçiçek yağı fiyatı ortalama yüzde 3, tereyağı fiyatı sınırlı seviyede düştü. Zeytinyağı yüzde 4 oranında zamlandı. Çay yüzde 31, tuz yüzde 30, siyah zeytin yüzde 7, baharatlar yüzde 4, yeşil zeytin ve reçel yüzde 3 zamlandı. Şeker ve pekmezde sınırlı seviyede fiyat artışı yaşandı. Salça fiyatları yüzde 3 düştü.