Türkiye'nin hububat ihracatı geçen yıl 12,3 milyar doları aştı

Türk hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2025 yılında 12 milyar 367 milyon 177 bin dolar dış satım gerçekleştirdi.

AA muhabirinin, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgiye göre hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, 2025'te 220 ülke ve serbest bölgeye 11 milyon 407 bin 463 ton ürün sattı.

Gönderdiği ürün karşılığında 12 milyar 367 milyon 177 bin dolar kazanan sektör, bir önceki yıla kıyasla ihracatını yüzde 3,9 artırdı.

Sektör, en fazla ihracatı 4 milyar 31 milyon 378 bin dolarla Orta Doğu ülkelerine yaptı. Orta Doğu'yu 2 milyar 908 milyon 476 bin dolarla Afrika, 1 milyar 670 milyon 836 bin dolarla Avrupa ülkeleri izledi.

Sektörün ülke bazlı ihracatında Irak, 1 milyar 731 milyon 768 bin dolarlık ihracatla ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi 885 milyon 814 bin dolarlık dış satımla ABD, 700 milyon 83 bin dolarla Suriye izledi.

Ürün bazında en çok satılan ürünler ise 1 milyar 372 milyon 795 bin dolarla çikolata ve kakao ürünleri, 1 milyar 77 milyon 16 bin dolarla ay çiçeği, 1 milyar 19 milyon 949 bin dolarla tatlı bisküvi ve gofretler oldu.

"Sektörün dayanıklılığı öne çıktı"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, AA muhabirine, küresel ticareti doğrudan etkileyen gelişmelere rağmen sektörün dayanıklılığına dikkati çekti.

Bu tablonun sektörün pazar çeşitlendirme refleksinin ve dış şoklara karşı uyum kabiliyetinin somut göstergesi olduğunun altını çizen Tiryakioğlu, ABD pazarında yakalanan yüzde 36,3'lük ihracat artışının, Türkiye'nin kalite standartlarını ve ürün güvenilirliğini daha ileri noktaya taşıdığının güçlü göstergesi olduğunu vurguladı.

Tiryakioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"2025 yılında en büyük ihracat pazarımız olan Irak'ta 400 milyon dolara yakın bir tutara karşılık gelen ve değer bazında yüzde 18,2'ye ulaşan daralmaya rağmen sektörümüzün yılı yaklaşık yüzde 3,9'luk ihracat artışıyla kapatması, bu açıdan son derece anlamlıdır. Bu başarıda yıl boyunca ABD genelinde yoğun biçimde yürütülen tanıtım faaliyetleri, organizasyonlar, fuar katılımları ve ticaret heyetleriyle sahada emek veren ihracatçı birliklerimizin katkısı yadsınamaz. Bu çalışmalar, yalnızca ihracat rakamlarını değil Türkiye algısını da yukarı taşıyan bir etki yaratmıştır. Önümüzdeki dönemde üretim kapasitesini güçlendiren, verimliliği artıran ve piyasa mekanizmasına güven veren adımların sürmesi halinde gıda sektörünün enflasyonla mücadeledeki yapıcı rolünün 2026 yılında daha da belirginleşeceğine inanıyoruz."