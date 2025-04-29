Türk Hazır Giyim Sektöründe Kriz ve Çözüm Önerileri

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) ile Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ortaklığında, İzmir'de düzenlenen toplantıda, Türk hazır giyim sektörünün durumu, yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri değerlendirildi.

Buca Ege Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan TGSD Müşterek Başkanı Toygar Narbay, Türk hazır giyim sektörü hakkında sunum yaptı, hazır giyim ihracatına ilişkin gelişmeleri anlattı.

Narbay, Türkiye'de hazır giyim sektörünün son iki yılda ciddi bir daralma yaşadığını belirterek, 2022 yılında 21,2 milyar dolar olan hazır giyim ihracatının 2024 yılında 17,9 milyar dolara gerilediğini söyledi.

Aynı dönemde ithalatın ise 2,7 milyar dolardan 4 milyar dolara yükseldiğini aktaran Narbay, bu gelişmelerin toplamda 4,6 milyar dolarlık üretim kaybına ve 145 bin kişilik istihdam kaybına yol açtığını ifade etti.

Maliyet artışlarının sektörü olumsuz etkilediğini dile getiren Narbay, Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak ekonomide karar alıcılarla bir araya gelip çözüm önerisi sunduklarını kaydetti.

Narbay, KOSGEB desteklerinin yalnızca küçük ve orta ölçekli değil, büyük ölçekli firmalara da verilmesini isteyerek şunları aktardı:

"İnovasyonu, katma değeri yaratan, pazarlamayı yapan ve müşteriyi ülkeye getiren büyük firmaların rekabetçiliği kazanması küçük ve orta ölçekli işletmelere iş olarak, sipariş olarak yansıyacak. Dolayısıyla bu desteğin büyük ölçekli işletmelere de verilmesini talep ediyoruz. Reeskont faizlerinin politika faizinin yarısı kadar uygulanmasını istiyoruz. Yüzde 23 olan reeskont faizi, faiz tahsilatı dönem başında yapıldığı için maliyet yüzde 30'lara çıkıyor. Bunun dönem sonunda yapılmasını, böylece faizin maliyetinin, finansman maliyetinin bir miktar aşağıya çekilmesini istiyoruz."

"Önümüzde fırsatların olduğu bir dönem var"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e uyguladığı ticaret kısıtlamalarının Türkiye için fırsatlar sunduğunu anlatan Narbay, "Eğer rekabetçiliğimizi yeniden kazanabilirsek, hazır giyim sektöründe hiç bir yatırım yapmadan 5 milyar dolarlık ihracat potansiyelini harekete geçirebilir, kaybettiğimiz 145 bin kişilik istihdamı geri kazanabiliriz. Önümüzde fırsatların da olduğu bir dönem var."

EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Yasin Akçakaya ise Ege Bölgesi'nde 2025 yılının ilk üç ayında tekstil ve tekstil ham maddeleri ihracatında yüzde 30'luk bir artış yaşandığını belirterek, şunları söyledi:

"114 milyon dolardan 150 milyon dolarlara çıkmış bir ihracatımız var. Ancak genel tabloda hazır giyim ithalatının son iki yılda 2,6 milyar dolardan 4 milyar dolara gelmesi, yüzde 55'e varan artış yaşanması, üretmek yerine daha çok satın alma, mevcut kapasitelerimizi kullanamama, ham maddelerimizi yurt dışında değerlendirme noktasına getiriyor."