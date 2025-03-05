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Türk Hava Yolları, uluslararası yolcu ve kargo pazarında dünya üçüncüsü oldu

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Türk Hava Yolları (THY), IATA'nın verilerine göre 2024'te uluslararası yolcu pazarında %3,4 pazar payı ile dünyada 3'üncü, Avrupa'da ise 1'inci oldu. Turkish Cargo ise %5,7 pazar payı ile dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, bu başarıdan duyduğu gururu dile getirdi.

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. Türk Hava Yolları (THY), sektördeki yükselişini sürdürüyor. IATA'nın verilerine göre, 2024'te THY yüzde 3,4'lük uluslararası yolcu pazar payı ile dünyada "network hava yolları" arasında üçüncü, Avrupa'da da ise birinci sırada yer aldı. Turkish Cargo ise yüzde 5,7 pazar payı ile dünya genelinde 3'üncü sıraya yükseldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi ise "THY yüksekten uçuyor. Dünyada 3'üncü olmak az bir şey değil. THY, uluslararası yolcu kapasitesinde ve kargo pazar payında dünyada 3'üncü oldu. 2012'de yolcuda 13'üncü, kargoda 26'ncı sıradayken şimdi 3'üncü sıraya yükseldik. Ülkemiz adına gururluyuz" ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları, Uluslararası Yolcu ve Kargo Pazarında Dünyada 3. Sırada

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Türk Hava Yolları, uluslararası yolcu ve kargo pazarında dünya üçüncüsü oldu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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