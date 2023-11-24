TÜRK HAVA YOLLARI'NIN YÜZDE 100 İŞTİRAKİ AJET, 2024'TE UÇUŞLARA BAŞLIYOR

Anadolu'nun hava ulaşımı ihtiyacını avantajlı seçeneklerle karşılamak amacıyla 2008 yılında kurulan Türk Hava Yolları'nın markası AnadoluJet, 2024 yılı mart sonu itibarıyla Türk Hava Yolları'nın yüzde 100 iştiraki olarak 'AJet Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' adı altında çalışmalarına devam edecek. AJET'in lansmanı İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Turkish Teknik Hangarı'nda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, THY A.O yöneticileri ve çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Global standartlarda düşük maliyetli havayolu olmak ve pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmek amacıyla kurulan şirket, 2024 yılı mart sonu itibarıyla operasyonlarını İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanı merkezli olarak sürdürecek.

Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda doğa dostu olarak faaliyet göstermeyi planlayan şirket, 'Low Cost' (Düşük maliyetli) pazarında sunulan hizmetin sadeleştirilmesi ve ekonomi sınıfı konfigürasyonuyla elde edilecek maliyet avantajını da bilet ücretlerine yansıtarak daha geniş bir kitlenin hava ulaşımı hizmetinden yararlanmasını hedefliyor.

"ÜLKEMİZ HAVACILIK ALANINDA DÜNYANIN TRANSİT MERKEZİ OLMA YOLUNDA HIZLA İLERLİYORUZ"

Lansmanın açılış konuşmasını yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Coğrafi bakımdan Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının ortasındaki kilit konumuyla, gelişmiş pazarlarla gelişmekte olan pazarlar arasındaki uçuş rotaları üzerinde yer alan ve sadece 4 saatlik uçuş süresiyle 1.4 milyar insanın yaşadığı ve 8 trilyon 600 milyar dolar ticaret hacmi bulunan 67 ülkenin merkezindeki avantajlı konumuyla ülkemiz; havacılık alanında dünyanın transit merkezi olma yolunda hızla ilerliyoruz" dedi. TÜRKİYE 2022'DE YOLCU TRAFİĞİ SIRALAMASINDA DÜNYADA 6'NCI SIRAYA YÜKSELDİ

Bakan Uraloğlu, "2002'den bu yana aktif havalimanı sayımızı 26'dan 57'ye ve terminal kapasitemizi 55 milyon yolcudan 337 milyon 450 bin yolcuya çıkarttık. Dış hatlarda 50 ülkede 60 noktaya uçuş gerçekleştiriliyorken uçuş ağımıza 283 yeni nokta ekleyerek 130 ülkede 343 noktaya yükselttik. Böylelikle son 21 yılda yüzde 472'lik artış gerçekleşmiş oldu. Ayrıca 2002 yılında 489 olan toplam hava aracı sayımızı da yüzde 270 artışla günümüzde bin 813'e ulaştırdık. Ülkemiz geçtiğimiz yıl yani 2022 yılında Avrupa ve dünya havalimanları toplam yolcu trafiği sıralamasında; Avrupa ülkeleri arasında üçüncü sıraya, dünyada ise altıncı sıraya yükseldi. 2022 yılı yolcu trafiği bazında ise üç havalimanımız Avrupa'da ilk 20'de, dünyada ise ilk 50'de yer almıştır" diye konuştu. İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 2018'DEN BERİ 177 MİLYONU AŞKIN YOLCU TRAFİĞİ GERÇEKLEŞTİ Bakan Uraloğlu, "İstanbul Havalimanımız Avrupa'da birinci dünyada yedinci sıradadır. 2018 yılında hizmete açtığımız İstanbul Havalimanı'mızda açıldığı günden bu yana 177 milyonu aşkın yolcu trafiği gerçekleşmiştir. Bizlere ev sahipliği yapan Sabiha Gökçen Havalimanımızı da yenilikçi ve vizyoner bir bakış açısıyla geliştiriyoruz. Havalimanımızın faaliyet kapasitesini ikiye katlayacak 2.pistimizi tamamladık. Çok kısa bir zaman içerisinde de sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

DIŞ HATLARDA DA TÜRK TAŞIYICILARININ REKABETİNİ ARTIRACAK ÖNEMLİ BİR GÜÇ OLACAKTIR

Bakan Uraloğlu, "Bugün, yüzde 100, Türk Havayolları iştiraki olarak bizleri bir araya getiren AJET Havayolu İşletmesi de sürekli büyüyen ve gelişen havacılık sektörümüzün en somut adımlarından biri olmuştur. Verimliliğe odaklanarak hava taşımacılığını geniş bir yolcu kitlesine erişebilir kılmaya çalışan Anadolu Jet bugüne kadar THY markası altında Türk sivil havacılığına büyük hizmet vermiştir. Şimdi, 2008 yılında THY'nin bir markası olarak kurulan AnadoluJet'in, 'uçmayan kalmasın' mottosuyla başlattığı misyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, gelecek vizyonunda ülkemizin turizmine ve ekonomisine daha fazla katkı sağlayabilmek amacıyla markamızı yeniliyoruz. AnadoluJet markamızı küresel standartlarda düşük maliyetli hava yolu olarak pazardaki rekabetçi konumunu güçlendirebilmesi amacıyla faaliyetlerine 'AJET Hava Taşımacılığı Anonim Şirketi' altında devam ettireceğiz. Canı gönülden inanıyorum ki yeni marka ile başlayacak dönemde, AJET iç hatlardaki önemli işlevinin yanı sıra dış hatlarda da türk taşıyıcılarının rekabetini artıracak önemli bir güç olacaktır" dedi. AJET 2024 YILINDA DA YÜZDE 12 BÜYÜYEREK 24 MİLYON YOLCU TAŞIMAYI HEDEFLİYOR

AJET'in kurulmasıyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat ise "'Hava yolu halkın yolu' vizyonu ve 'Uçmayan kalmasın' denilerek, Türk Hava Yolları'nın bir markası olarak 2008 yılında kurulan AnadoluJet halka hizmet anlayışını markamızın üstün hizmet ve emniyet anlayışıyla birleştirerek milletimize ve yolcularımıza hizmet etti. AnadoluJet'in 2023 yılında yüzde 30 büyüme hedefini başarması, sadece iç hatlarda yüzde 41 büyümesi ve 20 milyonun üzerinde yolcu taşıması bu vizyonun gerçeğe dönüştüğünün en büyük işareti. AJet 2024 yılında da yüzde 12 büyüyerek 24 milyon, 2033 yılında da 55 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Eminim ki AJet markası bu sayıların daha da fevkinde başarılar elde edecek" diye konuştu. YENİ İSMİ, LOGOSU VE KADROSUYLA AJET İLK ETAPTA OPERASYONLARINI 3 BİN ÇALIŞANIYLA SÜRDÜRECEK

Bolat, "Türkiye'mizin her şehrine, her sathına yayılan havalimanlarıyla insanlarımızı birbirine bağlayan hava yolunu en iyi şekilde kullanan AnadoluJet, 2020 yılı itibarıyla vizyonunu genişletti ve uluslararası uçuşlara da başladı. Bugün 90 uçaklık filosuyla iç hatlarda 41, dış hatlardaysa 29 ülkede 48 noktaya uçan AnadoluJet, Türk Hava Yolları'nın deneyimli kabin ve kokpit ekibiyle birlikte standartlarını yükseltmeye ve küresel bir oyuncuya dönüşmeye devam etti. Yeni ismi, yeni logosu ve yeni kadrosuyla AJet ilk etapta operasyonlarını 3 bin çalışanıyla sürdürecek. Kısa sürede planlama ve özverili çalışmayla hedeflerinin çok daha ötesine geçeceğine inandığım AJet'in 2033 hedefleri arasında uçuş ağını 44 ülkeye çıkarmak ve çevreye duyarlı, karbon salımı az yeni nesil uçaklardan oluşan 200 uçaklık bir filoya ulaşmak bulunuyor. Sunduğu hizmetlerle kendisini diğer havayollarından ayrıştıran AnadoluJet'in, bundan sonra da hem hizmet kalitesinde hem de sürdürülebilirliğe öncelik vermesiyle küresel havacılıkta ayrı bir yere sahip olacağına gönülden inanıyorum" ifadelerini kullandı. Açılış konuşmalarının ardından uçağın giydirme görüntülerinin olduğu film izletildi. Ardından perde açıldı ve uçak tanıtıldı. Daha sonra Bolat, Bakan Uraloğlu'na uçağın maketini hediye etti. Kurdele kesimine geçilerek uçak personelinin kıyafetleri tanıtıldı. Kıyafetlerin lacivert tonlarında renklerden oluştuğu görüldü. Bakan Uraloğlu ve Bolat beraberindeki heyetle kurdele kesiminden sonra uçağın içini gezereke incelemelerde bulundu. Burada konuşan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, uçakta piyasada olmayan miligram koltukların ilk defa kullanıldığını söyledi. Bu koltukların ergonomik olarak tasarlandığını belirten Bolat, daha fazla üreteceklerini dile getirdi.