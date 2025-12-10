THY Liberya'ya tarifeli sefer başlatıyor

Türk Hava Yolları (THY), Liberya'nın başkenti Monrovia'ya tarifeli sefer başlatma kararı aldı.

THY'nin konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklamada "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Liberya'nın başkenti Monrovia'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL