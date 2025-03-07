Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB'ye mesaj: Avrupa güvenliği Türkiye ile planlanmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan alarma geçen AB'ye "Biz de varız" mesajı
Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu

Ece Gürel'in ölüm nedeni belli oldu
Devlet hastanesinde büyük skandal! Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu

Kirli tezgah tuvalete yerleştirilen kamera ile deşifre oldu
Vedat Milor haberini canlı yayında öğrenen Özgür Özel şaşkınlığını gizleyemedi

Canlı yayında aldığı haber sonrası yüzü şekilden şekile girdi

Türk Hava Yolları'ndan Büyüme Hedefleri: 500 Uçak ve 50 Milyar Dolar Gelir

Türk Hava Yolları'ndan Büyüme Hedefleri: 500 Uçak ve 50 Milyar Dolar Gelir
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Hava Yolları, filoya katılacak 500'üncü uçağının 2025'te geleceğini ve 2033 yılına kadar 50 milyar doların üzerinde gelir elde etmeyi hedeflediğini açıkladı.

Türk Hava Yolları (THY), 500'üncü uçağının bu yıl filoya katılacağını ve 2033 yılında ise 50 milyar doların üzerinde gelirle 813 uçaklık filo hedeflediklerini duyurdu.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, THY'nin uçak filosuna ve gelirine ilişkin büyümesine ait tabloyu paylaştı. Tabloya göre, THY 2028'de toplam gelirini 37 milyar dolara, uçak sayısını 631'e çıkarmayı, 2033'te ise 813 uçaklık filoyla 50 milyar doların üzerinde gelir hedefliyor.

Ekşi ise "2025'de 500'üncü uçağımız geliyor. 2003'te uçak sayımız neydi? 65 uçak. Dünyada uçak sayısında 35'nci sıradaydık. Şimdi dünyanın 9'uncu sırasındayız. İşte büyüme. Uçak sayımızı ve gelirimizi lütfen grafikten inceleyin. Ne diyoruz? Türkiye büyüyor, THY yüksek uçuyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

CoinTR’den 1.000 TL Hediye! Hemen Üye Ol, Kolayca Kazanmaya Başla! Şimdi Katıl! ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
img

Tren biletlerine yüzde 50 indirim
img

Galatasaray'ın kovar gibi gönderdiği futbolcu Avrupa Ligi'nde şov yapıyor
img

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Minibüste yaşayan adama kaçan 4 çocuk annesi kadının anlattıkları pes dedirtti

Minibüste yaşayan adama kaçan kadının anlattıkları pes dedirtti
İndi bindi için 600 lira isteyen taksici müşterinin sözünü duyunca küfrü basıp kaçtı

"Babam emniyet müdürü" deyince taksicinin tepkisi bakın ne oldu
Kadın konuğundan Nihat Hatipoğlu'nu şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?

Kadın konuktan şaşırtan soru: Yaptırmadan yaşayamam, günah mı?
Kesik baş cinayeti davasında mahkeme salonu buz kesti! Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış

Mahkeme salonu buz kesti: Şerife, sanıklarla yasak aşk yaşamış
Rusya-Ukrayna savaşı yeniden kızıştı: En az 33 Rus askeri hayatını kaybetti

Cepheden gelen haber korkunç! Bilanço her saat ağırlaşıyor
Esad'a bağlı güçlerle çatışma! 70 kişi öldü, 2 şehirde sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yanı başımızda büyük çatışma! En az 70 kişi öldü, sokaklar kapatıldı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.