THY'de yolcu memnuniyeti yüzde 86'ya ulaştı

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, 2025 yılında yapılan anket sonuçlarına göre yolcu memnuniyetinin yüzde 86'ya çıktığını duyurdu. Memnuniyet oranları, ikramda 79'dan 82'ye, kabin ekibinde 88'den 90'a yükseldi.

Kaynak: AA / Kenan Irtak - Ekonomi
