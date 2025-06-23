Türk Hava Yolları'na Avrupa'nın En İyi Uçak İçi İnternet Ödülü

Türk Hava Yolları (THY), uluslararası havacılık değerlendirme kuruluşu APEX tarafından "Avrupa'nın en iyi uçak içi internet" ödülüne layık görüldü.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dünyanın en fazla ülkesine uçan havayolu olarak, 2025 APEX 'Avrupa'nın en iyi Wi-Fi' ödülünü ilk kez ülkemize getirmenin gururunu yaşıyoruz. Bulutların üzerinde, en iyi Wi-Fi deneyimiyle bağlantıda kalmaya devam edin." ifadesine yer verildi.