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Türk Hava Yolları İstanbul-Şam Seferlerini Artırıyor

Türk Hava Yolları İstanbul-Şam Seferlerini Artırıyor
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Türk Hava Yolları, İstanbul ile Şam arasındaki tarifeli seferlerini talep dolayısıyla haftada 7 frekansdan 12'ye çıkarma kararı aldı. Yeni seferler 8 Temmuz'dan itibaren uygulanacak.

Türk Hava Yolları (THY), haftada 7 frekans olarak icra edilen İstanbul- Şam tarifeli seferlerini talep dolayısıyla temmuz ayında 12'ye çıkarmayı kararlaştırdı.

THY, İstanbul ile Suriye'nin başkenti Şam arasında "TK-846" ve "TK-847" sayılı seferleriyle düzenlediği uçuşları 8 Temmuz'dan itibaren artırma kararı aldı.

Hava yolu şirketi, tarifeli seferlerine "TK-848 ve "TK-849" numaralı yeni uçuşları da dahil etti.

THY, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle 1 Nisan 2012'de durdurduğu Şam seferlerine 23 Ocak'ta yeniden başlamıştı.

Haftada 3 gün karşılıklı planlanan seferler talep artışı nedeniyle günlük yapılıyordu.

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Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
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