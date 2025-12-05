Haberler

THY ile South African Airways arasında ortak uçuş anlaşması imzalandı

Türk Hava Yolları, Güney Afrika'nın South African Airways şirketi ile 1 Mart 2026'dan itibaren başlayacak ortak uçuşları için kod paylaşımı anlaşması imzaladı. Anlaşma, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirecek ve misafirlere daha fazla seyahat alternatifi sunacak.

Türk Hava Yolları (THY), Güney Afrika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi South African Airways ile 1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak ortak uçuşları kapsayan kod paylaşımı anlaşmasına imza attı.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cenevre'de düzenlenen törende anlaşma metni THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat ile South African Airways Üst Yöneticisi John Lamola tarafından imzalandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bolat, anlaşmayla iki ülke bayrak taşıyıcıları olarak misafirlerine daha kapsamlı seyahat olanaklarından yararlanma imkanı sunduklarını belirterek, işbirliğinin yalnızca ticari alanda kalmayıp ülkeler arasındaki köklü kültür turizm ilişkilerine de önemli kazanımlar sağlayacağına inandığını ifade etti.

South African Airways Üst Yöneticisi Lamola da anlaşmayı yolcuları için güvenilir ve rekabetçi hava ulaşımını genişletme yolunda atılmış stratejik bir adım olarak gördüklerini kaydetti.

Lamola, "Türk Hava Yolları, saygın bir küresel havayolu şirketidir. Bu işbirliği Afrika ile Türkiye arasındaki bağlantıyı güçlendirme konusundaki ortak kararlılığımızı yansıtmaktadır. Bu işbirliği, turizmi, ticareti ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı desteklemede önemli bir rol oynamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

1 Mart 2026 itibarıyla başlayacak kod paylaşımı anlaşmasıyla iki şirket arasındaki ticari işbirliğinin derinleştirilmesi ve her iki taşıyıcının konuklarına daha fazla seyahat alternatifi sunulması hedefleniyor.

Anlaşma kapsamında, South African Airways'in Johannesburg-Cape Town, Durban, Port Elizabeth, Windhoek, Harare, Victoria Falls ve Mauritius hatlarında, THY'nin ise İstanbul-Johannesburg, Cape Town, Durban, Frankfurt, Paris ve Londra parkurlarında karşılıklı kod paylaşımı yapılabilecek.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Ekonomi
