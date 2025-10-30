Türk Hava Yolları, Bank of China ile 412 Milyon Dolar Kredi Anlaşması İmzaladı

TÜRK Hava Yolları (THY), Bank of China Türkiye A.Ş. koordinasyonunda gerçekleştirilen işlem kapsamında, 5 yıl vadeli ve 2,9 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 412 milyon ABD Doları) tutarındaki kredi anlaşması imzaladı. Finansman desteği sayesinde havayolunun filo genişleme çalışmaları, büyüme planları, yeni tesis yatırımları ve İstanbul Havalimanı'ndaki altyapı projeleri gibi stratejik gelişim alanlarını destekleyecek.

Bank of China Türkiye A.Ş.'nin koordinasyonunda ve Bank of China Macau şubesinin kredi sağlayıcısı olarak yer aldığı finansman, Türkiye ile Çin arasındaki finansal iş birliğini güçlendiren ve iki ülkenin uzun vadeli stratejik hedefleriyle uyumlu bir nitelik taşıyor. Gerçekleştirilen finansman işlemi, Türk Hava Yolları'nın uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini destekleyen yenilikçi ve çeşitlendirilmiş finansman çözümlerine yönelik stratejik vizyonunu bir kez daha ortaya koymaktadır. Anlaşma kapsamında havayolu şirketine 5 yıl vadeli ve 2,9 milyar Çin Yuanı (yaklaşık 412 milyon ABD Doları) tutarında finansman destek sağlanacak

ANLAŞMA BÜYÜK BİR DEĞER

Finansmana ilişkin açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker, değerlendirmesinde şu ifadelere yer verdi; "Bank of China ile gerçekleştirdiğimiz bu önemli finansman işlemiyle iş birliğimizi daha da derinleştirmekten memnuniyet duyuyoruz. Türk Hava Yolları olarak sürdürülebilir büyüme ve küresel genişleme hedeflerimiz doğrultusunda, Bank of China gibi önde gelen uluslararası kurumlarla kurduğumuz güvene dayalı iş birliklerini büyük bir değer olarak görüyoruz. Bu finansman, sadece bayrak taşıyıcımızın mali yapısını güçlendirmekle kalmayıp, Türkiye ile Çin arasındaki ekonomik ve kültürel bağların gelişimine de katkı sağlamaktadır."