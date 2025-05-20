Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu

Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu
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Küresel ekonomik kriz çok sayıda firmanın iflas bayrağını çekmesine neden olurken halkaya son eklenen marka ise 27 yıldır Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde kuruyemiş satışı gerçekleştiren Yedikır Kuruyemiş oldu. Yaşadığı mali darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan şirketin iflas sürecine ilişkin nihai karar, oluşturulacak konkordato komiser heyetinin raporu sonucunda verilecek.

Küresel boyuttaki ekonomik kriz Türkiye'de de çok sayıda küçük ve orta ölçekli şirketin iflas etmesine neden olurken, konkordato ve iflas başvurularında gözle görülür bir artış yaşanıyor. Son haber ise Amasya merkezli kuruyemiş üreten ve Türkiye'nin dört bir yanında satışa sunan Yedikır Kuruyemiş'ten geldi.

3 AY SÜRE İLE GEÇİCİ MÜHLET KARARI VERİLDİ

'Köyden Halka Kuruyemiş' sloganıyla kurulan marka, yaşadığı ekonomik sıkıntıların ardından konkordato başvurunda bulunurken, Suluova 2. Asliye Hukuk Mahkemesi şirket hakkında 3 ay süre ile geçici mühlet kararı verdi.

Türk gıda devi konkordato talebinde bulundu

MAHKEMEDEN GÖREVLENDİRME

Mahkeme, şirketin finansal tablolarını incelemek üzere Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Fuat Kubilay, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Veysel Kayar ve Hukukçu Serdar Bektaş'ı görevlendirdi.

RAPOR HAZIRLANACAK

3 kişilik heyet tarafından hazırlanacak rapor, 1998 yılından bu yana faaliyet gösteren firmanın iflas edip etmeyeceğini belirleyici nitelik taşıyacak.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Ekonomi
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