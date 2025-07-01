Türk Eximbank 500 Milyon ABD Dolarlık Tahvil İhracını Gerçekleştirdi

Türk Eximbank 500 Milyon ABD Dolarlık Tahvil İhracını Gerçekleştirdi
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Türk Eximbank, uluslararası piyasalarda 3 yıl vadeli toplam 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihraç etti. İhraca 2,3 milyar ABD doları tutarında talep gelirken, kupon oranı yüzde 6,875 olarak belirlendi. Banka, dış finansman kaynaklarını çeşitlendirerek ihracatçıların uzun vadeli finansmana erişimini desteklemeyi sürdürecek.

Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli, 500 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ihracını gerçekleştirdi.

Kalkınma ve ihracat destek bankası Türk Eximbank, uluslararası sermaye piyasalarında 3 yıl vadeli, 500 milyon ABD doları tutarındaki tahvil ihracını gerçekleştirdi. Yaklaşık 2,3 milyar ABD doları tutarında talep toplanan ihracın kupon oranı yüzde 6,875 olarak belirlenirken, bu oran başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında gerçekleşti.

İşleme; başta İngiltere ve Kıta Avrupası olmak üzere, Orta Doğu, Amerika ve Asya bölgelerinden yaklaşık 130 kurumsal yatırımcı katıldı. Yatırımcıların yaklaşık yüzde 80'i, uluslararası düzeyde tanınan büyük fon yönetim şirketleri ve kurumsal yatırımcılardan oluştu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, gerçekleştirilen tahvil ihracının hem banka hem de Türkiye ekonomisi açısından önemli bir gösterge olduğunu belirterek şunları söyledi: "Global piyasalarda yaşanan jeopolitik gelişmeler nedeniyle volatilitenin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde, dünyanın en önemli yatırımcılarından bazılarının yüksek tutarlarda katkı sağladığı bu tahvil ihracımıza gelen 4 katı aşan talep, uluslararası piyasalarda Türk ihraççılara yönelik artan güvenin açık bir yansımasıdır. Bu işlemle birlikte 2025 yılının ilk altı ayında Türk Eximbank olarak sağladığımız dış kaynak toplamı 5 milyar ABD dolarını aşmıştır. Türk Eximbank, önümüzdeki dönemde de uluslararası piyasalardaki etkinliğini artırarak, orta ve uzun vadeli dış finansman kaynaklarını çeşitlendirmeyi ve ihracatçılarımızın uzun vadeli finansmana erişimini desteklemeyi sürdürecektir. Banka olarak Ülkemizin ihracata dayalı sürdürülebilir büyüme hedefine katkı sağlamaya kararlılıkla devam edeceğiz." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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