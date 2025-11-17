Türk Eğitim-Sen YÖK'e Emeklilik Sorunlarına Dikkat Çekti

Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, öğretim üyelerinin yaş haddinden emeklilik sürecine ilişkin yaşanacak sorunlara dikkat çekerek Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) resmi yazı gönderdiklerini açıkladı.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme gereği öğretim üyelerinin görevle ilişiğinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 olarak belirlenmişti. Halihazırda yürürlükte olan Geçici 55. madde, belirli devlet üniversitelerinde öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar istihdam edilebilmesine imkan tanıyordu. Ancak bu geçici düzenleme 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Türk Eğitim-Sen'den gönderilen yazıda, mevcut düzenleme ile 67 yaşını doldurmuş çalışanların yaş haddinden emekli olmalarının 2025-2026 eğitim yılında çok sayıda programda ders, danışmanlık, yürütülen TÜBİTAK-AB projeleri, sağlık ve mühendislikte klinik-saha hizmetleri gibi yapılan tüm iş ve işlemlerde aksamalara neden olacağı belirtildi.

YÖK'e gönderildiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli insan kaynağının korunması, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin aksamaması, akreditasyon ve kalite güvencesi gerekliliklerinin sürdürülebilmesi, Eğitim-öğretim ve araştırmanın sürekliliği gibi birçok husus göz önünde bulundurularak hali hazırda yaş sınırı nedeni ile emekli olmak durumunda olan çalışanların mağduriyetinin engellenmesi ve kamu yararının gözetilmesi için gerekli tedbirlerin alınması adına eğitim sendikaları başta olmak üzere sürecin bütün tarafları ile birlikte planlanarak, TBMM nezdinde girişimde bulunulması ancak süreç sonuçlanıncaya dek Geçici 55/2'nin 31.12.2030'a uzatılması yönündeki geçiş tedbirinin ilgili Bakanlıklar ve Komisyonlarla koordinasyon içinde desteklenmesini arz ederiz." - ANKARA