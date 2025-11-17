Haberler

Türk Eğitim-Sen YÖK'e Emeklilik Sorunlarına Dikkat Çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, öğretim üyelerinin yaş haddinden emeklilik süreciyle ilgili sorunlar hakkında Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) yazı gönderdi. 31 Aralık 2025'te sona erecek mevcut düzenlemenin eğitimde aksamalara neden olacağı belirtildi.

Türk Eğitim-Sen Amasya Şube Başkanı Kamil Terzi, öğretim üyelerinin yaş haddinden emeklilik sürecine ilişkin yaşanacak sorunlara dikkat çekerek Yükseköğretim Kurulu'na (YÖK) resmi yazı gönderdiklerini açıkladı.

1 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda yapılan düzenleme gereği öğretim üyelerinin görevle ilişiğinin kesilmesini gerektiren yaş haddi 67 olarak belirlenmişti. Halihazırda yürürlükte olan Geçici 55. madde, belirli devlet üniversitelerinde öğretim üyelerinin 75 yaşına kadar istihdam edilebilmesine imkan tanıyordu. Ancak bu geçici düzenleme 31 Aralık 2025 tarihinde sona erecek.

Türk Eğitim-Sen'den gönderilen yazıda, mevcut düzenleme ile 67 yaşını doldurmuş çalışanların yaş haddinden emekli olmalarının 2025-2026 eğitim yılında çok sayıda programda ders, danışmanlık, yürütülen TÜBİTAK-AB projeleri, sağlık ve mühendislikte klinik-saha hizmetleri gibi yapılan tüm iş ve işlemlerde aksamalara neden olacağı belirtildi.

YÖK'e gönderildiği belirtilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Nitelikli insan kaynağının korunması, eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerinin aksamaması, akreditasyon ve kalite güvencesi gerekliliklerinin sürdürülebilmesi, Eğitim-öğretim ve araştırmanın sürekliliği gibi birçok husus göz önünde bulundurularak hali hazırda yaş sınırı nedeni ile emekli olmak durumunda olan çalışanların mağduriyetinin engellenmesi ve kamu yararının gözetilmesi için gerekli tedbirlerin alınması adına eğitim sendikaları başta olmak üzere sürecin bütün tarafları ile birlikte planlanarak, TBMM nezdinde girişimde bulunulması ancak süreç sonuçlanıncaya dek Geçici 55/2'nin 31.12.2030'a uzatılması yönündeki geçiş tedbirinin ilgili Bakanlıklar ve Komisyonlarla koordinasyon içinde desteklenmesini arz ederiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var

Memur ve emekliyi yıkan haber: Ocak zammı için tek senaryo var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu

Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Vahap Seçer'in acı günü

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in acı günü
Süleyman Soylu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu

Erdoğan için söyledikleri katıldığı programa damga vurdu
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Yunanistan'dan Türk tatilcilere skandal muamele

Yunanistan'dan Türk tatilcilere skandal muamele
Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım

Şehit tabutunun başında gülen başkanın oğlundan skandal paylaşım
Eski Başbakan'a idam cezası, insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılandı

Eski Başbakan'a idam cezası
Tom Cruise, Onursal Oscar Ödülü'nü aldı

Hollywood'un efsanesi ödül gecesinde herkesi duygulandırdı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık kapıda

Türk futbol tarihinde böylesi görülmedi! Galatasaray'da rekor ayrılık
Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber

Galatasaray'a Osimhen'den çok kötü haber
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.