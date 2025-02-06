Türk Diş Malzemesi Üreticileri Dubai'de AEEDC Fuarı'nda 40 Firma ile Yer Aldı

Türk diş malzemesi üreticileri Dubai'de düzenlenen AEEDC Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı'na 40 firmayla katıldı.

Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneğinden (DİŞSİAD) yapılan açıklamaya göre, ihracatını artırmak için yurt dışı tanıtım çalışmalarına ivme veren ağız ve diş sağlığı malzemeleri sektörü, fuarlara katılımını sürdürüyor.

DİŞSİAD öncülüğünde bir araya gelen diş malzemesi üreticisi 40 firma, bu kapsamda Dubai'de düzenlenen Ağız ve Diş Sağlığı Ekipmanları Fuarı'na katıldı.

40 firmanın 23'ü, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) ile ortak kurulan Türk pavyonunda yerini aldı.

Türk pavyonunun açılışını, DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, İKMİB Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Ahmet Ünlü ve İKMİB TİM Delegesi Adil Boz yaptı.

Üç gün sürecek fuarda gerçekleştirilecek görüşmelerin, sektörün ihracatına en az 80 milyon dolarlık katkı vermesi bekleniyor.

"Kuzey Afrika ve Hindistan pazarlarına açılmak istiyoruz"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan DİŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Uçar, Dubai'deki fuarın Türk dental sektörü açısından büyük önem taşıdığını bildirdi.

Dört yıl önce bu fuara 12 firmayla katıldıklarını anımsatan Uçar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl toplamda 40 firmamızla buradayız. Dubai'de öncelikli olarak Kuzey Afrika ve Hindistan pazarlarına açılmak istiyoruz ancak ihracatta yeni pazar arayışlarımız buralardan ibaret değil. Güneydoğu Asya da buradaki hedef bölgelerimizden. Katılımcı firmalarımızın tamamı üretici. AEEDC fuarını Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'ya (EMEA) ve Güneydoğu Asya'ya ihracat kapısı olarak nitelendiriyoruz. Dubai'de ayrıca ziyaretçi sayısı ve metrekare özelinde dünyanın en büyük ikinci dental fuarı olarak kabul gören IDEX İstanbul ile ilgili çalışmalarımızı yürütüyoruz."

Erkan Uçar, AEEDC fuarının sektör ihracatına en az 80 milyon dolarlık katkı sağlamasını beklediklerini belirterek, diş malzemeleri sektörü olarak ihracatı 5 yılda 1 milyar dolar seviyesine çıkarma hedeflerinin bulunduğunu kaydetti.