Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Arçelik, Tayland'ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisini kapatma kararı aldı. Üretimin 1 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını duyuran Arçelik, 411 personeline kıdem ve ihbar olarak 3 milyon dolar ödeyecek.
- Arçelik, Tayland'ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisinde üretimi 1 Aralık 2025 itibarıyla sonlandıracak.
- Tesisin kapanması nedeniyle 411 çalışanın iş akdi feshedilecek ve toplam yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödenecek.
- Mevcut kapasite Arçelik'in diğer üretim tesislerine kaydırılacak.
Arçelik, küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında Tayland'ın Rayong bölgesinde bulunan buzdolabı üretim tesisinde faaliyetleri durdurma kararı aldı.
ÜRETİM 2025'TE TAMAMEN DURACAK
Arçelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tayland'daki buzdolabı işletmesinde üretimin 1 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını duyurdu. Şirket, mevcut kapasitenin Arçelik'in diğer üretim tesislerine kaydırılacağını ifade etti.
411 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLECEK
Kapanış kararı kapsamında Rayong tesisinde görev yapan 411 çalışanın iş akitlerinin feshedileceği açıklandı. Arçelik, bu personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi.
OPERASYONEL YAPI YENİDEN DÜZENLENİYOR
Şirket yönetimi, söz konusu adımın "küresel faaliyet yapısının yeniden düzenlenmesi" sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Arçelik ayrıca, kapanışın üretim hacmi ve satışlarda beklenmeyen bir olumsuzluk yaratmasının öngörülmediğini belirtti.
ARÇELİK'TEN KAP AÇIKLAMASI
Arçelik'in KAP bildirimi şöyle paylaşıldı:
"Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır."