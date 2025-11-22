Haberler

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Arçelik, Tayland'ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisini kapatma kararı aldı. Üretimin 1 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını duyuran Arçelik, 411 personeline kıdem ve ihbar olarak 3 milyon dolar ödeyecek.

  • Arçelik, Tayland'ın Rayong bölgesindeki buzdolabı üretim tesisinde üretimi 1 Aralık 2025 itibarıyla sonlandıracak.
  • Tesisin kapanması nedeniyle 411 çalışanın iş akdi feshedilecek ve toplam yaklaşık 3 milyon dolar tazminat ödenecek.
  • Mevcut kapasite Arçelik'in diğer üretim tesislerine kaydırılacak.

Arçelik, küresel verimlilik ve optimizasyon stratejisi kapsamında Tayland'ın Rayong bölgesinde bulunan buzdolabı üretim tesisinde faaliyetleri durdurma kararı aldı.

ÜRETİM 2025'TE TAMAMEN DURACAK

Arçelik, Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Tayland'daki buzdolabı işletmesinde üretimin 1 Aralık 2025 itibarıyla tamamen sonlandırılacağını duyurdu. Şirket, mevcut kapasitenin Arçelik'in diğer üretim tesislerine kaydırılacağını ifade etti.

411 ÇALIŞANIN İŞ AKDİ FESHEDİLECEK

Kapanış kararı kapsamında Rayong tesisinde görev yapan 411 çalışanın iş akitlerinin feshedileceği açıklandı. Arçelik, bu personele ödenecek kıdem ve ihbar tazminatlarının toplam maliyetinin yaklaşık 3 milyon dolar olacağını bildirdi.

OPERASYONEL YAPI YENİDEN DÜZENLENİYOR

Şirket yönetimi, söz konusu adımın "küresel faaliyet yapısının yeniden düzenlenmesi" sürecinin bir parçası olduğunu vurguladı. Arçelik ayrıca, kapanışın üretim hacmi ve satışlarda beklenmeyen bir olumsuzluk yaratmasının öngörülmediğini belirtti.

ARÇELİK'TEN KAP AÇIKLAMASI

Arçelik'in KAP bildirimi şöyle paylaşıldı:

"Arçelik'in küresel boyutta verimlilik ve optimizasyon çalışmaları kapsamında yapılan analizler sonucunda; üretim tesislerinden Tayland Rayong'da bulunan Buzdolabı İşletmesi'nde üretimin durdurulmasına karar verilmiştir. İşletmedeki kapasite kullanımlarının Şirketimize ait diğer işletmelere kaydırılması planlanmaktadır."

Kaynak: Haberler.com / Ekonomi
Yeni Yol Grubu, İmralı heyetine üye vermeyecek

Öcalan'ı ziyarete bir veto daha: Üye vermeyeceğiz
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
Soruşturma izni verilen Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni verilen Yavaş'tan ilk açıklama! Hemen harekete geçiyor
Haberler.com
500

Yorumlar (9)

Haber Yorumlarıserkan bosver:

işte kendi ülkesinde o parayı işçilerine ödemez

Yorum Beğen241
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTürk:

Haklısınız serkan

yanıt44
yanıt10
Haber YorumlarıOsman Torun:

Çünkü koç holding

yanıt29
yanıt20
Haber YorumlarıKartal Doğan:

Kişi başı vereceği tazminat yaklaşık 300 bin tl. gözünüzde büyütmeyin yani.

yanıt6
yanıt5
Haber Yorumlarısezgin sucin:

burda olsa ödemez çünki işçi arkasında kimse yok

Yorum Beğen187
Yorum Beğenme14
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Duman:

,ülkemizin marka değerine katkı yapan 1. Sınıf markalarımız da varmış,kalite, dünya ile yarışanlara selam olsun,helal olsun

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme50
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Duman:

Çoğu beğenmemiş, sanırım külle tokaçla çamaşır yikadiklari eski yılları özlemiş .Cahillik ne garip bı duygu

yanıt13
yanıt7
Haber YorumlarıHasan Turk:

Tmm ahmet alamanya bizi kiskaniiiii

yanıt4
yanıt1
Tüm 9 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu

Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Mezuniyet fotoğrafı çekimi dönüşü feci kaza! 17 yaşındaki Ela yaşamını yitirdi

Mezuniyet fotoğraf çekimi facia ile bitti! 17 yaşındaki Ela artık yok
Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıkarıldı

Doğudaki ilimizde büyük heyecan! 4 bin 500 gizli geçitler ortaya çıktı
Trump-Mamdani görüşmesine damga vuran 'faşist' diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi

Görüşmeye damga vuran faşist diyaloğu! Yüzüne bakarak söyledi
Dilan Çiçek Deniz, eski sevgilisinin yakın dostuyla beraber

Eski sevgilisinin kankasıyla beraber! Kavga çıktı, ortalık karıştı
5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor

5 kuruş ödemeyecekler! Süper Lig devi milli yıldızımızı transfer ediyor
Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu

Yüzüne yaptırdığı işlemden sonra bu hale geldi, yine de savundu
Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini

Yapay zekadan Milli Takım için sürpriz Dünya Kupası tahmini
Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den

Piliç Topkapı Zirvede: Dünyanın En İyi Tavuk Yemeği Türkiye'den
IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi

IMF'den kritik Türkiye değerlendirmesi! Enflasyon tahmini de verildi
Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı

Aynı hastalık nüksetti! Mehmet Ali Erbil fenalaştı
İstanbul'u terk eden Koray Avcı'nın yeni mesleği şaşırttı

İstanbul'u terk etti, yeni mesleği şaşırttı: Bunu nerede yapacaksın?
Branş farklı küstahlık aynı! Partizan–Fenerbahçe maçında skandal pankart

Branş farklı küstahlık aynı! Fenerbahçe maçında büyük provokasyon
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.