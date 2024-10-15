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Türk-Arap Ekonomi Forumu'na geri sayım başladı

Türk-Arap Ekonomi Forumu'na geri sayım başladı
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Türkiye ve Arap Dünyası Ekonomi Zirvesi (TAF), 15'inci kez 'Yatırım, Ticaret ve Teknolojide Global Koridor' temasıyla 17 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenecek.

Türkiye ve Arap Dünyası Ekonomi Zirvesi (TAF), 15'inci kez 'Yatırım, Ticaret ve Teknolojide Global Koridor' temasıyla 17 Ekim tarihinde İstanbul'da düzenlenecek.

2005 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destek ve himayelerinde başlayan TAF, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin resmi desteğiyle, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Arap Ligi, Körfez İşbirliği Konseyi (GCC-KİK) ve Arap Odalar Birliği'nin işbirliğiyle düzenleniyor.

Yapılan açıklamaya göre, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in ev sahipliğinde, 17 Ekim tarihinde İstanbul'da yapılacak olan 15'inci Türk-Arap Ekonomi Forumu'na (TAF'15) Arap Ligi Genel Sekreteri Ahmed Aboul Gheit, Irak Maliye Bakanı Taif Sami Mohammed, Kuveyt Maliye Bakanı Noora Suleiman Salem Al-Fassam, Libya Maliye Bakanı Dr. Kalid Al-Mabrouk ve Mısır Maliye Bakanı Ahmed Kouchouki katılacak.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan'ın katılımcılara hitap edeceği, organizasyon adına TAF Kurucusu ve Başkanı Murat Efe ile TAF Stratejik Partneri Dr. Erkan Kork'un konuşacağı TAF15'te, Arap Odalar Birliği Genel Sekreteri Dr. Khaled Hanafy, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Khalid Ali Salim Al Senaidi, Libya Merkez Bankası Başkanı Naji Mohamed Issa, Dünya Bankası Körfez Bölge Direktörü Safaa El Tayeb El-Kogali ve Uluslararası Finans Kurumu (IFC) Bölge Direktörü Fawaz Bilbeisi de yer alıyor.

Hükümet üyeleri başta olmak üzere, 500 üst düzey katılımcıyı bir araya getirecek olan ve Türkiye ile Arap ülkeleri arasındaki ekonomik ilişkilerde öncü rol üstlenen TAF, onur konuğu olarak ağırlanacak Arap Ligi Genel Sekreteri'nin 13 yıl sonra ilk kez Türkiye'ye gelmesi sebebiyle tarihi bir öneme sahip bulunuyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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