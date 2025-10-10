Turizm Sektöründe Personel Sıkıntısına Çözüm: Eğitim İşbirliği Projesi

Turizmde personel sıkıntısı yaşayan ve yeterli eleman olmaması nedeniyle yurt dışından personel istihdam eden sektör, turizm bölümünden mezun olan tüm gençleri kazanabilmek için eğitim paydaşlarıyla işbirliği yaptı.

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) ile Antalya Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde turizm bölümü öğrencilerinin eğitim döneminde sektörü daha yakından tanımalarını ve mezun olduklarında kolaylıkla iş bulabilmelerini sağlamak için proje geliştirildi. Profesyonel turizmciler ile turizm eğitmenlerini bir araya getirerek sektör ve eğitim dünyası arasındaki bağı güçlendirmeyi hedefleyen proje için ilk adımlar atıldı.

Falez Turizm Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesindeki Falez Sektörel Mükemmeliyet Merkezi'nde genç turizmcilerin kariyer yolculuğunu destekleyici programlar hazırlandı. Buna göre, sektör ve eğitim paydaşları arasındaki ilk toplantı 2 Ekim'de "turizm eğitiminde mükemmelliğe yolculuk" başlığı altında gerçekleştirildi. Bu toplantılar 31 Aralık'a kadar "füzyon mutfak", "coğrafi işaretler ve yöresel mutfak", "baristalık ve kahve kültürü", "mutfakta sıfır atık ve gıda atık yönetimi", "turizmde sürdürülebilirlik ve eğitim", "akıllı otel yönetim sistemi ile rezervasyon yönetimi ve dijitalleşme" konularıyla devam edecek.

Proje kapsamında sektör temsilcileri üniversitelere, liselere konuk olacak, derslerde turizmi anlatacak, öğrenciler de belli periyotlarda sektör içerisinde ağırlanacak.

"Bölümden mezun olan tüm öğrencileri değerlendirme imkanımız var"

POYD Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Saatçioğlu, AA muhabirine, turizm sektörünün geleceğini etkileyecek önemli bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Turizm profesyonelleri ve eğitmenleriyle bir araya gelerek eğitimcilerin sektördeki güncel uygulamalardan haberdar olmasını sağlayacaklarını anlatan Saatçioğlu, böylece öğrencilerin staj döneminde ve mezuniyet sonrası iş hayatına daha kolay adapte olacaklarını ifade etti.

Saatçioğlu, projenin üzerinde yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını ve sonunda hayata geçirebildiklerini kaydetti.

Hedeflerinin turizm okullarından mezun olan gençleri mesleğe hızlı ve verimli bir şekilde uyum sağlamalarını gerçekleştirmek olduğunun altını çizen Saatçioğlu, şöyle konuştu:

"Antalya'da 17 milyon turist ağırlıyoruz ve otellerimizde ciddi personel sıkıntısı yaşıyoruz. Sıkıntıyı yurt dışından, Endonezya'dan, Kırgızistan'dan temin etmek durumunda kalıyoruz. Otellerimize gelen stajyerlerimizin sadece yüzde 30'u isteyerek bu mesleğe başvuruyorlar, amacımız bu oranı yüzde 30'dan yüzde 60'a çıkarmak. İnanıyorum ki sektörü onlara iyi anlatırsak ve onlara iyi bir rol model olursak bunu başarabiliriz."

Saatçioğlu, gençlerin çok donanımlı olduğunu ancak iyi yönlendirilmeleri gerektiğini belirterek, genç turizmcileri kendi toplantılarına dahil ederek sektörün en alt kademesinden en üst kademesine kadar her alanını görme imkanına kavuşturacaklarını bildirdi.

Gençlerin sektörü daha iyi tanıyacaklarını ve buna göre de kendilerine bir yol haritası çizeceklerini vurgulayan Saatçioğlu, "Türkiye'de yaklaşık 20 bin öğrenci hem üniversitelerden hem meslek liselerinden sektöre giriş yapıyor ama sadece yüzde 30'u bu meslekte kalmayı tercih ediyor. Oysaki biz 20 binin tamamına iş imkanı sunabiliriz." dedi.

Hakan Saatçioğlu, ayrıca Türk misafirperverliğinin yabancı personelde olmadığını, bu özelliğin de kaybedilmemesi gerektiğini dile getirdi.