Turan Saldırıcıer, TÜDKİYEB'in Yeni Genel Başkanı Oldu

Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TÜDKİYEB) genel başkanı seçildi.

TÜDKİYEB yeni başkanı, Tokat Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Turan Saldırıcıer oldu. Kullanılan 498 geçerli oyun 282'sini alan Turan Saldırıcıer, birliğin yeni başkanı olurken eski başkan Nihat Çelik ise 216 oyda kaldı. Tokat'ta uzun süredir başarılı çalışmalar yürüten Turan Saldırıcıer, aldığı bu sonuçla Türkiye genelindeki yetiştiricilerin de güvenini kazanmış oldu. Saldırıcıer, memleketi Tokat'ta halay ve çiçeklerle karşılandı. Karşılama için gelen vatandaşlar otomobillerle uzun kuyruklar oluşturdu.

"Ülkenin hayvancılığına yardımcı olmak için yola çıktık"

Türkiye'nin her tarafından birlik başkanları, delege ve üyelerimizi Ankara'daki genel kurula teşrif ettiler. Demokratik şölen içerisinde bir genel kurulu gerçekleştirdik. Birlik başkanları ve delegelerimizin teveccühü ile genel başkanlığa seçildik. Amacımız yönetimimizle beraber inşallah ülkenin hayvancılığına, bu ülkenin geleceğine biz de yardımcı olmak amacıyla bu yola çıktık. İnşallah onları mahcup etmeyeceğiz" dedi. - TOKAT