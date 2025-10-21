Haberler

TÜPRAG Uşak'ta Modern Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İnşa Edecek

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜPRAG Metal Madencilik, Uşak'ta 'TÜPRAG Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Hizmet Binası' için protokol imzaladı. Proje, modern eğitim ve konaklama imkanları sunacak.

TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Uşak'ta inşa edilecek "TÜPRAG Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Hizmet Binası" için protokol imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uşak Valiliği, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜPRAG arasında imzalanan İnşaat ve Bağış Protokolü ile kentte modern bir eğitim ve konaklama tesisi hayata geçirilecek.

Törende, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in yanı sıra TÜPRAG yöneticileri de hazır bulundu.

Tesis, 84 oda ve en az 168 yatak kapasitesiyle yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Otel bloğunda misafir odalarının yer aldığı katların her biri 846 metrekare büyüklüğünde ve 5 kattan oluşan tesiste toplam 72 çift kişilik oda, 10 aile odası, 2 süit aile odası ile engelli misafirler için özel olarak tasarlanmış odalar yer alacak. Ayrıca 258 kişilik konferans salonu bulunacak.

"Uşak'ın kültür ve turizminde büyük hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz"

Açıklamada imza töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak'taki otel doluluk oranının yüzde 95'i bulduğunu belirtti.

Aktaş, "Bu yeni yapılacak öğretmenevimiz, vasıfları dolaysıyla 4 yıldızlı otel düzeyinde bir kamu misafirhanesidir. Uşak'ın kültür ve turizminde büyük hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de projenin tamamlanmasıyla birlikte hem eğitim camiası hem de kente gelen misafirler için nitelikli bir konaklama imkanı sunulacağını kaydetti.

TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da Uşak Kışladağ Altın Madenini 2006'da işletmeye aldıkları günden itibaren kamu menfaatini birinci öncelik olarak belirlediklerini vurguladı.

Yılmaz, "Bu doğrultuda devlete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerimiz ve halkımıza fayda sağlamaya yönelik eğitim, sağlık, çevre ve alt yapı çalışmalarımızla yöreye olan katkılarımızı simgeleştirmeye çalıştık. Üniversitemizin eğitim fakültesi, okul binaları ve çocuk kent gibi irili ufaklı birçok projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video: Gözümü simsiyah ettiler

Rojin Kabaiş'e hakaret eden şahıstan yeni video
Fenerbahçe-Stuttgart maçının hakemi belli oldu

Milyonlarca taraftarın heyecanla beklediği maçı yönetecek
Zaman Ona İşlemiyor! Biricik Suden ağırlık antrenmanında sınır tanımadı

Zaman ona işlemiyor! Ağırlık antrenmanında sınır tanımadı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye'ye getirilmesi kısıtlandı

Alışveriş yapacaklar dikkat! 3 ürünün ülkemize getirilmesi kısıtlandı
Hazer Amani'den Sıla evliliğiyle ilgili yıllar sonra gelen itiraf

Sıla ile evliliği neden bitti? Ünlü şeften yıllar sonra gelen itiraf
Türk futbolunun acı kaybı! 28 yaşındaki kaleci antrenmanda hayatını kaybetti

Antrenmanda hayatını kaybetti
Düğünde damada ekran kartı takıldı

Bunu da gördük! Damada takılan hediye salonu kahkahaya boğdu
İsmailağa cemaatinden 'icazet' etkinliği! Yavuz Sultan Selim Camii'ne yürüdüler

Fotoğraf İstanbul'da çekildi
'Araçta kan var' ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı

"Araçta kan var" ihbarı polisi alarma geçirdi! Gerçek bambaşka çıktı
Sürücüler dikkat! Akaryakıta indirim geliyor

Sürücüler dikkat! İndirim geliyor
İstanbul'da yasa dışı bahis operasyonu! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var

Jandarmadan yeni operasyon! Aralarında PARİBU ve PAPARA da var
Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti

Dünyanın en büyük takımı semt sakinlerine kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.