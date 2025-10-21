TÜPRAG Uşak'ta Modern Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu İnşa Edecek

TÜPRAG Metal Madencilik Sanayi ve Ticaret AŞ tarafından Uşak'ta inşa edilecek "TÜPRAG Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü Hizmet Binası" için protokol imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Uşak Valiliği, Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve TÜPRAG arasında imzalanan İnşaat ve Bağış Protokolü ile kentte modern bir eğitim ve konaklama tesisi hayata geçirilecek.

Törende, Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel'in yanı sıra TÜPRAG yöneticileri de hazır bulundu.

Tesis, 84 oda ve en az 168 yatak kapasitesiyle yaklaşık 10 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak. Otel bloğunda misafir odalarının yer aldığı katların her biri 846 metrekare büyüklüğünde ve 5 kattan oluşan tesiste toplam 72 çift kişilik oda, 10 aile odası, 2 süit aile odası ile engelli misafirler için özel olarak tasarlanmış odalar yer alacak. Ayrıca 258 kişilik konferans salonu bulunacak.

"Uşak'ın kültür ve turizminde büyük hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz"

Açıklamada imza töreninde yaptığı konuşmaya yer verilen Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak'taki otel doluluk oranının yüzde 95'i bulduğunu belirtti.

Aktaş, "Bu yeni yapılacak öğretmenevimiz, vasıfları dolaysıyla 4 yıldızlı otel düzeyinde bir kamu misafirhanesidir. Uşak'ın kültür ve turizminde büyük hizmetlerde bulunacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Halil Yücel de projenin tamamlanmasıyla birlikte hem eğitim camiası hem de kente gelen misafirler için nitelikli bir konaklama imkanı sunulacağını kaydetti.

TÜPRAG Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz da Uşak Kışladağ Altın Madenini 2006'da işletmeye aldıkları günden itibaren kamu menfaatini birinci öncelik olarak belirlediklerini vurguladı.

Yılmaz, "Bu doğrultuda devlete karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin yanı sıra, sosyal sorumluluk projelerimiz ve halkımıza fayda sağlamaya yönelik eğitim, sağlık, çevre ve alt yapı çalışmalarımızla yöreye olan katkılarımızı simgeleştirmeye çalıştık. Üniversitemizin eğitim fakültesi, okul binaları ve çocuk kent gibi irili ufaklı birçok projeyi hayata geçirdik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu alandaki çalışmalarımızı sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi.