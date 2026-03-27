Tunus Ekonomisi Savaşla Sarsılıyor

Tunuslu ekonomistler, ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşın Tunus ekonomisi üzerinde ciddi riskler oluşturduğunu, bütçe açığının derinleşebileceğini ve "acı reçete" niteliğindeki önlemlerin gündeme gelebileceğini belirtti.

Uzmanlar, 28 Şubat'ta başlayan savaşın küresel enerji fiyatlarını artırmasıyla, halihazırda ekonomik zorluklarla mücadele eden Tunus'taki dengeleri sarstığını ifade etti.

AA muhabirine konuşan Tunuslu ekonomistler, ülkede bütçe kısıtlaması yaşanabileceğini ve turizm gelirlerinde düşüş olabileceğini kaydetti.

"Devletin manevra alanı kısıtlı"

Tunus Üniversitesi Ekonomi Profesörü Aram Belhac, 2026 yılı bütçesinin varil başına yaklaşık 63 dolar petrol fiyatı varsayımıyla hazırlandığını belirterek, petrol fiyatlarındaki artışın devlet, vatandaş ve işletmeler için ciddi bir yük oluşturacağını vurguladı.

Belhac, "Bütçe açığının 11 milyar dinara (yaklaşık 3,6 milyar dolar) ulaşması beklenirken, savaşın etkisiyle bu sayı daha da artabilir." dedi.

"Akaryakıt ve elektrik fiyatlarına zam yapılması oldukça güçlü bir ihtimal. Devletin manevra alanı kısıtlı." ifadelerini kullanan Belhac, Libya ve Cezayir ile "ikili enerji anlaşmalarının güçlendirilmesi" ve "petrol alımında riskten korunma mekanizmalarının devreye sokulması" yönünde tavsiyelerde bulundu."

Turizm ve döviz gelirlerinde düşüş beklentisi

Ekonomist Rıza eş-Şekendali, krizin yalnızca enerjiyle sınırlı kalmayacağını, Avrupa ve Körfez ülkelerindeki ekonomik etkinin Tunus'a da yansıyacağını belirtti.

Şekendali, "Avrupa'da düşen alım gücü nedeniyle turist sayısında ve yurt dışındaki Tunusluların döviz havalelerinde azalma yaşanacaktır. Merkez Bankası doğrudan borçlanma yoluna gidebilir, ancak bu durum enflasyon ve büyüme üzerinde çok olumsuz sonuçlar doğurur." değerlendirmesinde bulundu.

Hükümetin önünde "dördü de birbirinden acı" seçenek bulunduğunu kaydeden Şekendali, bunları "2026 projelerinin ertelenmesi, kamu personeli alımlarının durdurulması, akaryakıt zamları ve maaş artışlarının askıya alınması" olarak sıraladı.

"Ek bütçe kaçınılmaz"

Eski Ticaret Bakanı Muhammed el-Mesilini de Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve enerji tesislerinin hedef alınması durumunda petrol fiyatının varil başına 150-200 dolara kadar çıkabileceği öngörüsünde bulundu.

"Tunus bu yıl ek bütçe hazırlamak zorunda kalacaktır." diyen Mesilini, temel tüketim maddelerinde fiyat artışları, iç borçlanma ve bazı kamu yatırımlarının ertelenmesinin söz konusu olabileceğini ifade etti."

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.