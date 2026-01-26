Haberler

Ramazan ayı öncesi Tunceli'de zincir marketlere fahiş fiyat denetimi

Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda, Ramazan ayı öncesi Tunceli'de zincir marketlere yönelik fiyat, etiket ve kasa-raf fiyat uyumu denetimleri yapıldı. Tunceli Ticaret İl Müdürü, denetimlerin il genelinde artarak devam edeceğini belirtti.

Ticaret Bakanlığı'nın talimatları doğrultusunda Ramazan ayı öncesi Tunceli'de zincir marketlere yönelik fiyat, etiket ve kasa-raf fiyat uyumu denetimleri gerçekleştirildi.

Ticaret Bakanlığı, yaklaşan Ramazan ayı öncesinde vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla ülke genelinde zincir marketlere yönelik fahiş fiyat denetimleri gerçekleştirdi. Bu kapsamda Tunceli'de de Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından eş zamanlı olarak fiyat, etiket ve kasa-raf uyumuna yönelik kontroller yapıldı. Denetimlere ilişkin açıklamalarda bulunan Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, yapılan incelemelerde ciddi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirterek, denetimlerin Ramazan ayına kadar il merkezi ve ilçelerde artarak devam edeceğini vurguladı.

Vatandaşların sorun yaşamaları durumunda yetkililere şikayet edebileceklerini belirten Tunceli Ticaret İl Müdürü Kayahan Topal, "Ticaret Bakanlığımızın ve Tunceli Valiliğimizin talimatları kapsamında yaklaşan Ramazan ayı öncesinde Türkiye'de eş zamanlı olarak zincir marketlere yönelik bir kasa-raf uyumu ve etiket kontrollerimiz gerçekleşti. Yapılan denetimlerde birçok esnafımızın kurallara riayet ettiğini ve çok fazla bir olumsuzluk olmadığını gözlemledik. Özellikle bu duyarlı davranışlarından dolayı Tunceli'de hizmet veren esnafımıza teşekkür ediyorum. Sadece şehir merkezinde değil, ilçelerimizde de Ramazan ayına kadar denetimlerimizi artırarak devam ettireceğiz. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşaması durumunda HFA (Haksız Fiyat Artışı) mobil uygulamasından, CİMER üzerinden ve bakanlığımızın şikayet hattı olan 175 üzerinden şikayetlerini bizlere bildirebilirler" şeklinde konuştu. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Haberler.com
