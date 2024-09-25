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Tunceli'de Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi

Tunceli'de Turizm Master Planı Çalıştayı Düzenlendi
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Tunceli'de valilik koordinasyonuyla gerçekleştirilen Turizm Master Planı Çalıştayı'na Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak katıldı. Vali, şehrin turizm potansiyeline dikkat çekerek planlama sürecinin önemini vurguladı.

Tunceli'de valilik koordinesinde Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi.

Tunceli'de, valilik koordinasyonuyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliği ile Turizm Master Planı Çalıştayı düzenlendi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen çalıştaya Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, FKA) Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak, İl Kültür ve Turizm Müdürü İsmet Hakan Ulaşoğlu, STK temsilcileri, kurum müdürleri ve akademisyenler katıldı

Kentin muazzam bir güzelliğe sahip olduğunu ancak yeterince bilinmediğini belirten Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, "Eğer bir hazinenin üzerinde yaşıyor ve o toprağı kaldıramıyorsanız kimse bunun değerini bilemez. Bizler, Tunceli için o toprağı kaldırmaya geldik. İlimiz doğa sporları, görsel aktiviteler, doğa turizmi, endemik bitkiler açısından önemli potansiyele sahip. Şehrimizin büyük adımlar atabileceği alan turizm. Bu konuya ilişkin master planını hep beraber oluşturacağız" diye konuştu.

FKA Genel Sekreteri Mehmet Şirin Budancamanak ise, turizmin gerek mali işlemler dengesi gerekse de oluşturduğu yüksek istihdam kapasitesi ile stratejik bir sektör haline geldiğine vurgu yaparak, "Son yıllarda ziyaretçi sayısı ve turizm geliri bakamından elde edilen başarılı sonuçlarla ülkemizde sektörün hedefleri sürekli güncellenmekte ve daha yüksek hedefler belirlenmektedir. Malumunuz 2024 yılı için ülkemizin 60 milyon ziyaretçi ve 60 milyar dolar turizm hedefi bulunmakta. Ağustos ayı sonu itibariyle 40 milyon ziyaretçiye ulaşılmış olması hedeflerin gerçekleşeceğinin işaretidir" şeklinde konuştu.

Gün boyu süren programda, çok sayıda akademisyen turizm, turizm yatırımları gibi konularda sunumlar gerçekleştirdi. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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