Tunceli'de spor alanları yenileniyor

Tunceli'de zamanla kullanılamayacak duruma gelen spor alanlarında yenileme çalışmaları başladı.

Tunceli'de bulunan ve zamanla kullanılamayacak duruma gelen spor alanları, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle yenileniyor. Yapılan çalışmalar kapsamında, İnönü Mahallesi futbol sahası, Cumhuriyet Mahallesi futbol sahası, Cumhuriyet Mahallesi çocuk oyun parkı, Cumhuriyet Mahallesi basketbol alanı, Esentepe Parkı basketbol alanı, Yeni Mahalle parkı basketbol alanı ile Atatürk Mahallesi DSİ Parkı'nda bulunan halı sahalar modernize edilerek yeniden hizmete kazandırılıyor.

Vali Şefik Aygöl, yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla birlikte, söz konusu alanların daha güvenli, konforlu ve modern bir yapıya kavuşturulması hedeflenirken; gençlerin ve tüm vatandaşların spor faaliyetlerine daha aktif katılım sağlaması amaçlanıyor.

Yenilenen spor alanları, tamamlanan çalışmaların ardından vatandaşların kullanımına sunulacak. - TUNCELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı