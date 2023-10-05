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Tunceli'de kaçak avlanan 4 şahsa işlem yapıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılan denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet eden 4 kişiye idari işlem uygulandı.