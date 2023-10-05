Tunceli'de kaçak avlanan 4 şahsa işlem yapıldı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından Munzur Vadisi Milli Parkı'nda yapılan denetimlerde, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na muhalefet eden 4 kişiye idari işlem uygulandı.
Tunceli'de kaçak avlandığı tespit edilen 4 şahsa işlem yapıldı.
Doğa Koruma Ve Milli Parklar Tunceli İl Şube Müdürlüğü personeli tarafından sorumluluk alanlarında bulunan Munzur Vadisi Milli Parkında yapılan koruma ve kontrol denetimleri kapsamında 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa muhalefetten 4 şahıs hakkında idari işlem yapıldı.
Denetimlerin süreceği kaydedildi. - TUNCELİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi