Tunceli'de Çiftçilere Sağım Hijyeni ve Sanitasyon Kursu Verildi

Tunceli merkez Burmageçit köyünde 29 çiftçiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayan çiftçilere sertifikaları törenle verildi.

Tunceli'de 29 çiftçiye sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifika verildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan "Köy Yaşam Merkezleri" protokolü çerçevesinde Tunceli merkez Burmageçit köyünde 29 çiftçiye süt sığırcılığında sağım hijyeni ve sanitasyon kursu verildi. Kursu başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları Tarım ve Orman Müdürü Yavuz Suat Pala ile İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş tarafından verildi. Köy yaşam merkezinde düzenlenen törene kurum amirlerinin yanı sıra, kursiyerler ve aileleri ile konuyla ilgili teknik personel katıldı. - TUNCELİ