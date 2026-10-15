Tunceli'de 17 milyar 835 milyon 788 bin liralık 130 projeden 88'i devam ediyor

Tunceli'de 2026 yılı yatırım programı kapsamında 17 milyar 835 milyon 788 bin değerinde 130 proje yürütülüyor.

Tunceli'de 2026 Yılı 4. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Vekili Hakan Öznay başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda, toplam yatırım tutarı 17 milyar 835 milyon 788 bin TL olan projelerin son durumu değerlendirildi. Kamu kurum ve kuruluşları arasındaki iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantıda, il genelinde yürütülen yatırımlar ele alındı. 2026 yılı yatırım programı kapsamında değerlendirilen 130 projenin 18'inin tamamlandığı, 88'inin devam ettiği, 12'sinin ihale aşamasında olduğu, 12 projeye ise henüz başlanmadığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca devam eden ve planlanan yatırımlara ilişkin kurumlar arası koordinasyon gerektiren konular görüşülerek karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Yatırımların etkin ve verimli şekilde yürütülmesi için yapılması gereken çalışmalar değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı