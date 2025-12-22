Haberler

TÜMOSAN'ın yerli marin motoru envantere alındı

Güncelleme:
TÜMOSAN, yeni nesil dizel marin motor projesini başarıyla tamamladı.

TÜMOSAN, yeni nesil dizel marin motor projesini başarıyla tamamladı. Tamamı TÜMOSAN'ın öz kaynaklarıyla, Türk mühendisleri tarafından geliştirilen ve yüzde 90'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olan marin motorunun üretim ve tüm test süreçleri Konya'daki TÜMOSAN tesislerinde gerçekleştirildi. Marin motorun entegre edildiği ULAQ SİDA, cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen törenle resmen envantere alındı.

Yerli ve milli bir marin motorun silahlı insansız deniz aracına entegrasyonu, ARES Tersanesi ve TÜMOSAN iş birliğiyle yürütülen ULAQ SİDA Projesi kapsamında gerçekleştirildi. TÜBİTAK'ta testleri başarıyla tamamlanan motor, ULAQ platformuna entegre edilerek uzun süreli deniz testlerinden geçirildi. Performans, dayanıklılık ve görev kabiliyeti açısından yapılan tüm denemelerin ardından sistemin askeri kullanım için uygunluğu tescillendi.

'YERLİ MOTOR, YERLİ PLATFORMLA BULUŞTU'

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, projeye ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"TÜMOSAN olarak bugün büyük bir gurur yaşıyoruz; yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz ürünlerin sahada karşılık bulduğunu görmek hepimizi mutlu ediyor. Ülkemiz adına deniz platformları için bu denli önemli bir günde biz de yerli marin motorumuzla yer alıyoruz. 2022 yılında Tersaneler Genel Müdürlüğü ile imzaladığımız Stratejik İş Birliği Anlaşması sonrasında teslimatına başlanan marin motorlarımızın bir benzerini bugün ULAQ teknesinde görüyoruz. ARES Tersanesi tarafından geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı'na yerli bir motor çok yakıştı; Savunma Sanayii Başkanlığı uhdesinde, ARES Tersanesi ana yükleniciliğinde yürütülen bu projede motorumuzu TÜBİTAK testlerinden geçirerek platforma entegre ettik ve uzun süre deniz testleri gerçekleştirdik. Bu tür iş birlikleri, ülke sanayimizin SİDA gibi kritik teknolojilerde tamamen yerli çözümler üretebileceğini açıkça göstermektedir."

Resmi kabulleri tamamlanan ULAQ SİDA, Türk Deniz Kuvvetleri envanterine alınarak mavi vatanın korunmasında görev yapmaya başladı. Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ekonomik, sürdürülebilir ve tamamen yerli çözümler doğrultusunda geliştirilen TÜMOSAN marin motoru, deniz platformlarında stratejik bağımsızlığa önemli katkı sunuyor.

TÜMOSAN'ın yerli marin motoru yalnızca SİDA projelerinde değil, Tersaneler Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan çekici vasıta (Katır) teknelerinde de ithal motorlara ikame edilerek aktif olarak görev yapıyor. TGM ile imzalanan 22 adet marin motorluk üretim ve teslimat sözleşmesi kapsamında, 2025 yılı itibarıyla Gölcük ve Aksaz başta olmak üzere İzmir, Foça ve Mersin'deki tersanelere toplam 14 marin güç grubu teslim edilirken, ilgili lokasyonlarda devreye alma faaliyetleri kesintisiz şekilde devam ediyor. 2026 sonrası oluşacak yerli marin motor ihtiyaçlarına yönelik planlamalar ise taraflar arasında yürütülen görüşmeler doğrultusunda sürdürülüyor.

Öte yandan TÜMOSAN, Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen Özel Maksatlı Taktik Tekerlekli Zırhlı Araçlar (ÖMTTZA) Projesi kapsamında da 500 beygir gücüne kadar olan yerli ve milli motor alt sistemlerinin üretim ve teslimatlarını önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

