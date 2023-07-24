Tüm dünyanın gözü Fed'in faiz kararında! Altın ve dolar için kritik hafta

Piyasalar ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının bu hafta açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Özellikle Fed'in vereceği karar altın ve doların yönünü doğrudan etkileyecek. Fed'in şahin politikalarına devam edeceğinin sinyallerini vermesi durumundan altının baskılanması, yumuşama sinyalleri vermesi durumunda ise doların baskılanarak altının önünü açması bekleniyor.

Piyasalar bu hafta ABD Merkez Bankası ( Fed ) ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) başta olmak üzere merkez bankalarının faiz kararlarına odaklandı. Fed kararı altın, dolar ve kripto paraların yönü konusunda belirleyici olacak. Fed ve ECB'nin faizleri 25'er baz puan artırması beklenirken, piyasalar daha fazla faiz artırımının olası olup olmadığı veya bankaların uzun bir ara vermeyi planlayıp planlamadıkları konusundaki sinyallere odaklanacak.

KARAR PİYASAYI NASIL ETKİLEYECEK?

Fed'in şahin politikalarına devam edeceğine dair sinyaller vermesi halinde altın ve Bitcoin üzerinde baskı oluşacağı tahmin edilirken yumuşama sinyalleri yönünde bir karar alınması sonucunda ise dolar başlıca para birimleri karşısında baskılanarak, bu varlıkların önü açılabilir.

22 YILIN ZİRVESİ BEKLENİYOR

25 baz puan faiz artışına gitmesi beklenen Fed'in faizi yüzde 5,25 - 5,5 aralığına çıkararak son 22 yılın en yüksek seviyesine yükseltmesi bekleniyor. Geçen ay faiz artışına gitmeyen Fed, son 16 ayda 11 kez faiz artırdı.

FED FAİZLERİ ARTIRIRSA ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

ABD Merkez Bankası yani FED (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.

FED FAİZLERİ DÜŞÜRÜRSE ALTIN VE DOLAR NE OLUR?

FED faizi düşerse dolar, kısa ve orta vadede değer kaybeder. Altın fiyatı uluslararası piyasalarda dolar cinsinden fiyatlandığı için dolar düştükçe ons altın fiyatı değer kazanacaktır. Güvenli liman özelliği bulunan altın ilk sıralarda yer alan yatırım araçları içerisinde yer almaktadır. Bu nedenle FED'in faiz indirmesi ya da faiz indirimi sinyali vermesi altın fiyatlarını pozitif etkileyecektir.