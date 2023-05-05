Tüm Dacia modellerinde 5 yıl garanti

Mayıs ayı itibarıyla tüm modelleri için toplamda 5 yıl garanti sunan Dacia, 3 yıl üretici garantisinin yanında 2 yıl uzatılmış garantiyle risklere karşı güvence sağlıyor.

Mayıs ayı itibarıyla tüm modelleri için toplamda 5 yıl garanti sunan Dacia, 3 yıl üretici garantisinin yanında 2 yıl uzatılmış garantiyle risklere karşı güvence sağlıyor.

Şirket açıklamasına göre, Dacia, kullanıcı odaklı yaklaşımıyla müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak için yeni uygulamalarını sürdürüyor.

Dacia yetkili satıcıları, 3 yıl üretici garantisi kapsamında üretim ve montaj ile ilgili tüm sorunlar için ücretsiz olarak servis hizmeti sunuyor ve kullanıcılar orijinal parçalarla yüksek kaliteli onarım avantajından yararlanılabiliyor.

Üretici garantisine ek olarak Dacia, kullanıcıların araçlarını yıllar boyunca güvenle kullanmalarını sağlayacak 2 yıl uzatılmış garanti hizmeti de sunuyor.

Bu hizmet sayesinde toplamda 5 yıl boyunca, üretici garantisi kapsamında yer alan arızalar için, aracın mekanik, elektronik ve elektrikli parçalarının değişim ve onarım avantajından yararlanılabiliyor.

Ayrıca bu durumlarda 365 gün, 24 saat çekici hizmeti de alınabiliyor. Uzatılmış garantiyle tüm Türkiye'de Dacia profesyonellerinden garanti hizmeti alma imkanı sunuluyor.

Ayrıca, 2 yıl uzatılmış garanti sigorta poliçesi, aracın satılması durumunda yeni sahibine devredilebiliyor. Bu uygulama sayesinde aracın 2. el değeri de artıyor.

Toplamda 5 yıl boyunca, garanti kapsamında yer alan arızalar için ücretsiz orijinal Dacia yedek parçaları ile onarım ve 7x24 Dacia yol yardımı hizmeti kullanıcılara sunuluyor.

Üretici garantisine ek olarak sunulan 2 yıl uzatılmış garanti sigorta ürünü, uzatılmış garanti sigorta poliçesi ile BNP Paribas Cardif Sigorta AŞ tarafından sağlanıyor (100 bin kilometre sınırı içinde kalması durumunda). Uzatılmış garantiden yararlanmak için 0 kilometre araç satışından itibaren periyodik olan/olmayan tüm bakım ve onarım hizmetlerinin Dacia yetkili servisleri tarafından verilmiş olması gerekiyor.