Fahiş fiyat artışlarında cezaların "şube sayısına göre belirlenmesi" önerisi

Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Fahiş fiyat artışında idari yaptırım ve cezalar daha etkili hale getirilmeli. Şube ve mağaza sayısına göre yaptırım uygulanmalı. Bunun yanı sıra tekerrür halinde cezalar katlanmalı, en önemlisi de ısrar edilmesi durumunda kapatmaya kadar gidilmeli." dedi.

Ağaoğlu, depozito güncellemesi sonrası ambalajlı içeceklerdeki fiyat artışlarına karşı Ticaret Bakanlığının başlattığı denetimleri AA muhabirine değerlendirdi.

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve Türkiye Çevre Ajansı tarafından yürütülen Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi ile içecek ambalajını DOA makinelerine iade eden tüketiciye 1 lira ödendiğini hatırlatan Ağaoğlu, sistemin hayata geçmesinin ardından bazı firmaların özellikle içme suyu fiyatlarında artışa gittiğine ilişkin şikayetlerin kendilerine ulaştığını bildirdi.

Ambalaj maliyetlerinin üretici ve satıcıların fiyatlarının içinde yer aldığına dikkati çeken Ağaoğlu, DOA uygulamasını "kazan kazan" sistemi olarak nitelendirerek, şöyle konuştu:

"Geri dönüşümle çevre kazanacak, ham madde ihtiyacının yurt dışından sağlanması büyük ölçüde önlenecek, ülke ekonomisi kazanacak ve dış ticaret açığımız düşecektir. Bu kazan kazan oyununda bir kısım maliyet artışıyla karşılaşmış olsa bile firmaların ellerini değilse bile bir parmaklarını taşın altına koyup maliyet artışını yansıtmaması gerekirken tüketiciye ödenen bedelin iki katı, üç katı ilave fiyatlar eklenmesi o ürünlerin ve o firmaların boykotuna kadar gidecek bir tüketici tepkisine neden olabilir. Karşımızda apaçık bir fırsatçılık gözüküyor."

Piyasada fiyat belirleyici konumda olan zincir marketlerin on binlerce noktada satış yaptığına değinen Ağaoğlu, uygulanan idari para cezalarının raftaki fiyatlara yansıtılarak yine tüketiciden tahsil edildiğini savundu.

Ağaoğlu, şöyle devam etti:

"Fahiş fiyat artışında idari yaptırım ve cezalar daha etkili hale getirilmeli. Şube ve mağaza sayısına göre yaptırım uygulanmalı. Bunun yanı sıra tekerrür halinde cezalar katlanmalı, en önemlisi de ısrar edilmesi durumunda kapatmaya kadar gidilmeli. Bu yaptırımlara ilaveten Ticaret Bakanlığımız yaptığı tespitleri Cumhuriyet savcılıklarına da intikal ettirip Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde yer alan fiyatları etkileme suçundan soruşturma yapılmasını da istemelidir. Denetimler sıklaştırılmalı, yaptırımlar artırılmalı. Ticaretten mene kadar gidecek, ceza soruşturmalarına evrilebilecek şekilde kamu otoritesi tüketiciyle işbirliği yapıp bu vurgun peşinde koşanların hevesini kursağında bırakmalıdır."

Ağaoğlu, tüketicilerin depozito bahanesiyle normalin üzerinde fiyat artışı gördüklerinde kanıt toplamak için Alo 175 Tüketici Danışma Hattı'na ürün etiketini, fotoğrafını, konumunu ve satış noktasının unvanını bildirebileceklerini, ayrıca internet üzerinden şikayet aktarabileceklerini sözlerine ekledi.