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Tüketiciler Bankalarla Anlaşmazlıkta TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne Başvurabilir

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TÜGDES Genel Sekreteri Bülent Arslankaya, bankalarla yaşanan uyuşmazlıklarda tüketicilerin Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvurabileceklerini açıkladı. Tüketicilerin hak arama yollarını kullanmaları önem arz ediyor.

Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜGDES) Genel Sekreteri Bülent Arslankaya, bankalarla yaşanan anlaşmazlıklarda Türkiye Bankalar Birliği Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne de başvurulabileceğini belirtti.

Genel Sekreter Bülent Arslankaya, bankalar ile tüketiciler arasında meydana gelen uyuşmazlıklarda başvurulabilecek yerlerden birinin de Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Bireysel Müşteri Hakem Heyeti olduğunu ifade etti. Arslankaya, konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetlerinin, satıcılar ve sağlayıcılar ile tüketiciler arasında oluşan uyuşmazlıklarda ilk başvurulacak resmi kurumlar olduğunu söyledi. Ancak bankalarla yaşanan uyuşmazlıklarda, tüketicilerin başvurabileceği bir diğer önemli başvuru yerinin de TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti olduğunu belirtti. Arslankaya, "Tüketiciler, Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'ne başvuru yapabilirler. TBB tarafından sağlanan Bireysel Müşteri Başvuru Formu ve Bilgi Broşürü ücretsizdir. Ancak başvurular şahsen yapılmamaktadır ve yalnızca yazılı başvuru veya e-devlet üzerinden başvuru kabul edilmektedir" dedi.

"Tüketiciler, hak arama yollarını çekinmeden kullanmalıdır"

TBB Bireysel Müşteri Hakem Heyeti'nin yalnızca bireysel bankacılık hizmetleriyle ilgili uyuşmazlıkları incelediğini kaydeden Arslankaya, başvuruların yalnızca gerçek kişilerden ve bireysel içerikli olanlardan kabul edildiğini, ticari ya da zirai faaliyetlerle ilgili başvuruların ise kabul edilmediğini vurguladı. Başvuru süreciyle ilgili olarak Arslankaya, tüketicilerin öncelikle ilgili bankaya başvuru yapmaları gerektiğini, bankadan bir teyit belgesi aldıktan sonra olumsuz bir yanıt alırlarsa ya da yanıt alamazlarsa, en geç 60 gün içerisinde TBB'ye yazılı başvuru yapmaları gerektiğini belirtti. Konuyla ilgili olarak Arslankaya, "Hak arandıkça haksızlık azalır. Tüketiciler, hak arama yollarını çekinmeden kullanmalıdır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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