Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1 oldu

Tüketici güven endeksi yüzde 4 artarak 91,1 oldu

Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici güven endeksi verilerini paylaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayına ait tüketici güven endeksi verilerini paylaştı. Tüketici güven endeksi mayıs ayında yüzde 4 arttı ve 91.1 seviyesine ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan Tüketici Güven Endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 4,0 oranında arttı. Nisan ayında 87,5 olan endeks, mayıs ayında 91,1 oldu. - BAYBURT

Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Türkiye İstatistik Kurumu Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title