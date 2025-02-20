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Tüketici güven endeksi Şubat'ta artış gösterdi

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TÜİK ve TCMB işbirliği ile hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81 iken Şubat ayında yüzde 1,4 artarak 82,1 oldu. Bu oranın son 20 ayın en yükseği olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Ocak ayında 81,0 iken Şubat ayında %1,4 oranında artarak 82,1 oldu.

Tüketici güven endeksi Şubat'ta artış gösterdi

Tüketici güven endeksi Şubat'ta artış gösterdi

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alabilmektedir. Tüketici güven endeksinin 100'den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermektedir.

Tüketici güven endeksi Şubat'ta artış gösterdi
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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