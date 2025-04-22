Tüketici Güven Endeksi Nisan'da Düşüş Gösterdi
TÜİK ve TCMB'nin verilerine göre, Türkiye'de tüketici güven endeksi Nisan ayında, Mart ayına göre yüzde 2,3 azalarak 83,9 seviyesine geriledi.
Tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Mart ayında 85,9 iken Nisan ayında yüzde 2,3 oranında azalarak 83,9 oldu. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi